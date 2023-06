Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι άρχισε να σχεδιάζει τη μετά θάνατον ζωή.

Στον περιβάλλοντα χώρο της πανάκριβης βίλας του στο Αρκόρε κοντά στο Μιλάνο, άρχισε να χτίζει ένα τεράστιο υπόγειο μαυσωλείο, όπου σχεδίαζε να μπει εκείνος στο κέντρο του περιτριγυρισμένος από άλλους 30 τάφους έτοιμους να υποδεχτούν μέλη της οικογένειας του, ερωμένες που δεν ξέχασε ποτέ και στενούς φίλους.

Στον Καβαλιέρε ούτε άρεσε, ούτε ταίριαζε η μοναξιά. Και μπορεί αυτό το σχέδιο του να ισορροπούσε, όπως πολλά άλλα, μεταξύ μεγαλομανίας και παραλογισμού, όπως γράφει το Politico, ωστόσο αποκαλύπτει πολλά για την προσωπικότητα του ανθρώπου, που διετέλεσε πρωθυπουργός σε τέσσερις κυβερνήσεις της Ιταλίας.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Ιταλός γλύπτης Πιέτρο Κασκέλα, που έφτιαξε το μαυσωλείο, όταν ρωτήθηκε αν του ζήτησε κάτι συγκεκριμένο ο Μπερλουσκόνι, «ναι, μου είπε να μην το κάνω πολύ θλιβερό»…

Τα παιδιά του Καβαλιέρε

Σήμερα που το τέλος του πια έχει γραφτεί, η συζήτηση για το ποιο από τα παιδιά του θα τον διαδεχτεί στην κορυφή της μιντιακής αυτοκρατορίας, που δημιούργησε από το μηδέν, άρχισε να συζητιέται ανοιχτά.

Ο Μπερλουσκόνι εξάλλου δεν ήταν ένας πατέρας σαν όλους τους άλλους, όχι λόγω των έξι σκανδάλων στα οποία πρωταγωνίστησε με κορυφαίο τα πάρτι Bunga – Bunga, ούτε για τις κατηγορίες διαφθοράς και τις σχέσεις με τη μαφία που του αποδόθηκαν.

Υπήρξε ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Ιταλία για πάνω από 10 χρόνια, αφού δίπλα στα συμφέροντα του στα κανάλια και τις εφημερίδες της χώρας, είχε και το μαράζι του ποδοσφαίρου που ικανοποίησε αρχικά με την απόκτηση του ομίλου AC Milan και στη συνέχεια με τον A.C. Monza.

Και το ερώτημα παραμένει το ίδιο, ποιο από τα πέντε παιδιά του, την 56χρονη Μαρίνα, τον 53χρονο Πιέρ Σίλβιο, την 38χρονη Μπάρμπαρα, την 36χρονη Ελεονώρα, τον 34χρονο Λουίτζι θα αναλάβει το τιμόνι της κύριας εταιρείας του, που είναι Mediaset, η οποία διαχειρίζεται τρία εθνικά τηλεοπτικά κανάλια, της Publitalia, που αποτελεί την κορυφαία ιταλική διαφημιστική εταιρεία, του Arnoldo Mondadori Editore, του μεγαλύτερου ιταλικού εκδοτικού οίκου, στις εκδόσεις του οποίου περιλαμβάνεται το Panorama, ένα από τα πιο δημοφιλή ειδησεογραφικά περιοδικά της χώρας και φυσικά της Fininvest, η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων ιδιωτικών εταιρειών στην Ιταλία, που δραστηριοποιείται στους τομείς των μέσων ενημέρωσης και των χρηματοοικονομικών;

Η μοιρασιά του 61%

Η προφανής απάντηση είναι η Μαρίνα ως πρωτότοκη του, αφού ήδη ηγείται της αυτοκρατορίας του, ωστόσο η Daily Mail αφήνει υπόνοιες για ένα ταραχώδες Succession, επειδή ο Μπερλουσκόνι λέγεται πως δεν ξεκαθάρισε ούτε την ύστατη ώρα ποιος είναι ο εκλεκτός του.

Στο πλευρό της, από τότε που ο Μπερλουσκόνι εισήλθε στην ιταλική πολιτική σκηνή στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο δευτερότοκος Πιερ Σίλβιο με τον οποίο μοιράζονται ισόποσα το 16% της Fininvest, ενώ η Μπάρμπαρα, η Ελεονώρα και ο Λουίτζι κατέχουν από κοινού το 21.4%.

Και το ερώτημα παραμένει, πως θα μοιραστεί ανάμεσα τους το πλειοψηφικό 61%; Και η όλη ιστορία παίρνει διαστάσεις σαπουνόπερας, αν συνυπολογιστεί ότι τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του δεν μιλάνε με τα τρία μικρότερα αδέλφια τους από τότε που η μητέρα τους χώρισε με τον Μπερλουσκόνι.

Μιλώντας στους Times ο Ιταλός δημοσιογράφος Σάντρο Ορλάντο τόνισε ότι «η επόμενη μέρα έχει να κάνει με το 61% και τι ρόλους έχει διαλέξει ο ίδιος ο Μπερλουσκόνι για καθένα από τα παιδιά του. Καυγάς πάντως θα γίνει»…

To who is who των παιδιών του Καβαλιέρε έχει ως εξής:

Μαρίνα Μπερλουσκόνι

Η μεγαλύτερη κόρη του Μπερλουσκόνι ηγείται του διοικητικού συμβουλίου της Fininvest ήδη από το 2005, ενώ υπήρξε αντιπρόεδρος της για τα προηγούμενα εννιά χρόνια. Σύμφωνα με ανθρώπους που έχουν εργαστεί στο πλευρό της είναι σκληρό καρύδι που κατεβάζει συνεχώς νέες ιδέες για να πηγαίνει τον οικογενειακό όμιλο μπροστά, γεγονός που δικαιολογεί απόλυτα γιατί από το 2004 έως και το 2010 ήτραν η πιο ισχυρή γυναίκα στον κόσμο, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes.

Μητέρα δύο παιδιών, παντρεμένη με πρώην χορευτή μπαλέτου της Σκάλας του Μιλάνου, θεωρείται το αγαπημένο παιδί του πατέρα της, επειδή και ο ίδιος ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός είχε παραδεχτεί σε συνέντευξη του ότι ήταν το μόνο άτομο το οποίο συμβουλευόταν πριν πάρει την οποιαδήποτε απόφαση, κάτι το οποίο έκανε και με τη μητέρα του πριν εκείνη πεθάνει.

«Ο Σίλβιο την έβαλε στη δουλειά όταν ήταν μόλις ακόμη παιδί», έγραψε ο Βιτόριο Τζιοβανέλι, πρώην διευθυντής του τηλεοπτικού καναλιού Rete4 του Μπερλουσκόνι, σε ένα βιβλίο του το 2003, προσθέτοντας ότι ο Καβαλιέρε έφερνε τη Μαρίνα σε επαγγελματικές συναντήσεις από το 1985. «Εκείνη άκουγε και κρατούσε σημειώσεις για ώρες, δεν σταματούσε ποτέ», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Η σχέση πατέρα-κόρης δοκιμάστηκε όταν η δεύτερη μπλόκαρε τον γάμο του με την Ιταλίδα Μάρτα Φασίνα, 53 χρόνια νεότερη του.

Πιερ Σίλβιο Μπερλουσκόνι

Δεύτερος στη σειρά διαδοχής ο Πιερ Σίλβιο, ο μεγαλύτερος γιος του μεγιστάνα, που τοποθετήθηκε επικεφαλής του οικογενειακού τηλεοπτικού δικτύου Mediaset υπό τη διδασκαλία του Φεντέλε Κονφαλονιέρι, σχολικού φίλου του Μπερλουσκόνι.

Η είδηση του θανάτου του Ιταλού πρώην πρωθυπουργού Μπερλουσκόνι τη Δευτέρα εκτόξευσε τις μετοχές του ραδιοτηλεοπτικού φορέα MFE-MediaForEurope, ο οποίος ανήκει κατά 48% στην εταιρεία Fininvest και διαχειρίζεται εμπορικά τηλεοπτικά κανάλια στην Ιταλία και την Ισπανία, ενώ έχει αποκτήσει σημαντικό μερίδιο και στο δίκτυο ProSieben της Γερμανίας.

Με επικεφαλής τον Πιέρ Σίλβιο, η εταιρεία επεκτείνει τη δύναμη της σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο να στέκεται ισάξια απέναντι στις αμερικανικές πλατφόρμες που συγκεντρώνουν την προτίμηση του παγκόσμιου κοινού. Το στοίχημα είναι μεγάλο, αλλά στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, ο Πιέρ Σίλβιο θεωρείται ένα καλό χαρτί.

Μπάρμπαρα, Ελεονώρα και Λουίτζι

Τα τρία παιδιά του Μπερλουσκόνι από τη δεύτερη σύζυγό του δεν ασχολούνται τόσο έντονα με τις επιχειρήσεις του πατέρα τους.

Η Μπάρμπαρα ανέλαβε υψηλόβαθμο ρόλο στη διεύθυνση του ποδοσφαιρικού συλλόγου AC Milan έως ότου πουλήθηκε το 2017, και μάλιστα αναφέρεται ότι έβγαινε με έναν από τους Βραζιλιάνους αστέρες της – τον Αλεξάντρε Ροδρίγκες ντα Σίλβα, γνωστό ως Πάτο- πριν χωρίσουν λίγο αργότερα. Τώρα θεωρείται ότι μεγαλώνει πέντε παιδι,ά που απέκτησε από δύο διαφορετικούς συντρόφους.

Λιγότερα πράγματα είναι γνωστά για τη μικρότερη αδερφή της Μπάρμπαρα, την Ελεονώρα, η οποία προτιμά να χρησιμοποιεί το όνομα Ελεονώρα Μπαρτολίνι από το επώνυμο του πατέρα της. Σύμφωνα με τους Times, μετακόμισε στο Λονδίνο και αγόρασε ένα βικτοριανό σπίτι στο Ladbroke Grove με τον Βρετανό σύντροφό της, το μοντέλο Γκάι Μπίνς.

Ο Λουίτζι – το μικρότερο παιδί του Μπερλουσκόνι – έχει αναλάβει το καθήκον να εκπροσωπεί αυτή την πλευρά της οικογένειάς στη Fininvest. Μένει στο Μιλάνο και είναι επενδυτής σε start up επιχειρήσεις.