Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην Συμβουλευτική Επιτροπή του Υπουργείου Άμυνας για τις Γυναίκες στις ΗΠΑ (Defense Advisory Committee on Women in the Services) σημειώνεται αξιοσημείωτη πτώση στις στρατολογήσεις γυναικών του Στρατού από το 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο στρατός σημείωσε 15.907 συμβάσεις στράτευσης γυναικών το 2020, από 19.137 το 2019. Οι συμβάσεις μειώθηκαν σε 13.320 το 2021 και έπεσαν ξανά, σε 10.751 το 2022.

Όσον αφορά τη γυναικεία εκπροσώπηση στις στρατεύσεις, αποτελούσε το 20,8% του συνόλου το 2019, μειώνοντας στο 20,5% το 2020 και μειώνεται ξανά στο 18,6% το 2021. Μπορεί η γυναικεία εκπροσώπηση στις κατατάξεις να αυξήθηκε στο 19,3% το 2022, αλλά δεν έχει ακόμη ανακάμψει πλήρως.

Ο φόβος των σεξουαλικών επιθέσεων

Αν και η καραντίνα δεν επέτρεψε σε στρατολόγους να έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο με νέους, οι αρνητικές αντιλήψεις για το αμερικανικό στράτευμα είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας που ο στρατός είναι γυναικοδιώκτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, καταγράφεται μια δραματική άνοδος του ποσοστού των νέων γυναικών που αναφέρουν φόβους για σεξουαλική παρενόχληση ή επίθεση ως λόγους για να μην ενταχθούν στο στρατό.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με παλαιότερη έκθεση της Υπηρεσίας Λογοδοσίας της Κυβέρνησης του Κογκρέσου, εκτιμάται ότι 40.000 στρατιώτες υπέστησαν σεξουαλική παρενόχληση και 6.700 στρατιώτες δέχθηκαν σεξουαλική επίθεση το 2018.

«Ο μεγαλύτερος παράγοντας είναι η αντίληψη μεταξύ της ομάδας στόχου και των ζητημάτων του αμερικανικού στρατού σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση, τη σεξουαλική επίθεση και τις διακρίσεις», αναφέρει η έκθεση που παραδόθηκε από τον στρατολόγο ταγματάρχη Scott A. Wolfe, «Ποτέ δεν προσπαθήσαμε να αντικρούσουμε το αφήγημα».

«Οι γυναικείες προοπτικές βλέπουν τον στρατό ως κατώτερο εργοδότη, ο οποίος δεν είναι ούτε ευθυγραμμισμένος με τις φιλοδοξίες τους, ούτε παρέχει τα επιθυμητά αποτελέσματα», σύμφωνα με την έκθεση, η οποία παραδέχεται ότι ο στρατός απέτυχε να κατευνάσει τους φόβους των γυναικών, ακόμη και όταν αυτές οι ανησυχίες εμπόδισαν τις προσπάθειες στρατολόγησης.

Ο αριθμός των ισπανόφωνων γυναικών που υπέγραψαν συμβάσεις στράτευσης μειώθηκε από 4.500 το 2019 σε 2.923 το 2022, αλλά η εκπροσώπηση στον πληθυσμό αυξήθηκε από 4,9% σε υψηλό πέντε ετών 5,2% στο ίδιο χρονικό πλαίσιο, δείχνει η παρουσίαση.

Οι αφροαμερικανίδες ένστολες μειώθηκαν από 6.085 το 2019 σε 3.550, αλλά η εκπροσώπηση παρέμεινε σχετικά ισχυρή, μειώνοντας από 6,6% το 2019 σε 5,7% το 2021, αλλά ανέβηκε ξανά στο 5,7% πέρυσι.

Οι συμβάσεις στρατού-γυναικών μειώθηκαν συνολικά κατά 31% από την πανδημία, σύμφωνα με τη παρουσίαση του ταγματάρχη Wolfe.

Η Γενιά Ζ δεν ξέρει τον Αμερικανικό Στρατό

Οι αμφιβολίες των γυναικών ηλικίας 16 έως 28 ετών για τη στρατιωτική θητεία, ειδικά αν δεν αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά στην προσέγγιση και την επικοινωνία, μπορεί να είναι προάγγελος μεγαλύτερων αγώνων στρατολόγησης που θα ακολουθήσουν.

Σύμφωνα με την παρουσίαση, σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, το 64% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι θα παρενοχλούνταν σεξουαλικά και το 61% πιστεύει ότι θα δεχόταν σεξουαλική επίθεση, αν καταταγούν στο στρατό.

Μεταξύ των ερωτηθέντων που γεννήθηκαν μετά το 1997, σχεδόν οι μισές είπαν ότι πιστεύουν ότι η ζωή τους θα ήταν χειρότερη αν ενταχθούν στον στρατό και το 43% είπε ότι πιστεύει ότι θα βιώσει κάποια μορφή διάκρισης.

Θα τις πείσουμε μέσω… social media

Μιλώντας η εκπρόσωπος των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, η Μάντισον Μπόνζο, στο Military Times, είπε ότι «ο στρατός εργάζεται για να αντιμετωπίσει πολλές εσφαλμένες αντιλήψεις που έχει το κοινό σχετικά με τη στρατιωτική θητεία μέσω της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις ευκαιρίες που παρέχει και τα προγράμματα που προσφέρουμε επί του παρόντος για την καταπολέμηση σεξουαλική επίθεση στον στρατό».

Η Μπόνζο παραδέχτηκε ότι η υπηρεσία βλέπει προκλήσεις για να φτάσει τη Γενιά Ζ και είπε ότι οι στρατολογικές υπηρεσίες εργάζονται για να προωθήσουν περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τονίζει γυναίκες στρατιώτες σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενους ρόλους, καθώς και «σε ηγετικές θέσεις, εκπληρώνοντας τα πάθη τους, εξισορροπώντας την εργασία και οικογενειακές και άλλες ιστορίες επιτυχίας».

Η εκπρόσωπος του Στρατού πεσήμανε τις νέες και επερχόμενες πρωτοβουλίες του στρατού, όπως το Army’s Enterprise Marketing Office,που στοχεύουν στην επικοινωνία θετικών πτυχών της υπηρεσίας στο στρατό και στην ανάδειξη των ευκαιριών για τις γυναίκες να προχωρήσουν και να ευδοκιμήσουν.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Αμερικανίδα δημοσιογράφος ειδικευμένη στα στρατιωτικά θέματα Hope Hodge Seck «ακόμη και ο στρατός ξεκινά νέες προσπάθειες, μπορεί να πιεστεί σκληρά να αλλάξει την αρνητική αντίληψη του κοινού από γεγονότα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα».