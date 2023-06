Η Ουκρανία και η Ρωσία ανακοίνωσαν ταυτόχρονα την ανταλλαγή δεκάδων αιχμαλώτων στρατιωτών των δύο πλευρών.

Φωτογραφίες και βίντεο από τις απελευθερώσεις των αιχμαλώτων έχουν κυκλοφορήσει στα social media, όπως και τις προηγούμενες φορές που είχε γίνει κάτι τέτοιο.

Ο Αντρι Γερμάκ, επικεφαλής των προεδρικών υπηρεσιών της Ουκρανίας, ανακοίνωσε την επιστροφή 95 ουκρανών στρατιωτών, ανάμεσά τους και ορισμένων τραυματιών.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την απελευθέρωση 94 Ρώσων στρατιωτών.

In line with a POW exchange, 95 Ukrainian defenders have been released from Russian captivity. The Ukrainians are members of the army, police and border guards from Mariupol, Azovstal, Snake Island and Bakhmut.

Welcome home, heroes.

Source: https://t.co/tZDk7HZNRx#Ukraine pic.twitter.com/qB7PtW17by

— (((Tendar))) (@Tendar) June 11, 2023