Η Μόσχα ανακοίνωσε σήμερα ότι απέκρουσε μια ουκρανική επίθεση με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα σκάφη ενάντια σε ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο που εκτελούσε περιπολίες στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά σε δύο αγωγούς φυσικού αερίου που μεταφέρουν ρωσικούς υδρογονάνθρακες στην Τουρκία.

«Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις επιχείρησαν ανεπιτυχώς να επιτεθούν με έξι τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα ταχύπλοα στο πλοίο Priazovye του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας», ανέφερε στο Telegram το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η επίθεση, σύμφωνα με την Μόσχα, συνέβη κατά της διάρκειας της νύχτας Σαββάτου-Κυριακής ενώ το ρωσικό πλοίο εκτελούσε την αποστολή του «θωράκισης της ασφάλειας κατά μήκος των διαδρομών των αγωγών φυσικού αερίου Turkish Stream και Blue Stream στο νοτιοανατολικό τμήμα της Μαύρης Θάλασσας».

Αυτοί οι δύο αγωγοί χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου στην Τουρκία.

Σύμφωνα με το ρωσικό ΥΠΑΝ, το πλοίο κατάφερε να καταστρέψει όλα τα ουκρανικά σκάφη και το ίδιο δεν υπέστη ζημιές.

📹MoD🇷🇺: Today, an unsuccessful attempt was made by the Armed Forces of Ukraine to attack the Black Sea Fleet ship «Priazovye» (Project 864 / Vishnya class) with six sea-going unmanned boats. pic.twitter.com/vGPFZc2caf

— Massimo Frantarelli (@MrFrantarelli) June 11, 2023