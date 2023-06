Το Κυβερνείο της Ερυθράς Θάλασσας της Αιγύπτου δήλωσε ότι 12 μέλη του πληρώματος και 12 Βρετανοί τουρίστες διασώθηκαν στα ανοιχτά της νότιας πόλης της Ερυθράς Θάλασσας Marsa Alam.

#News: Safari boat full of tourists on the red sea in #Egypt has caught on fire resulting in at least 3 British tourists being missing and others being injured and missing. pic.twitter.com/Id3AOex3yP

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) June 11, 2023