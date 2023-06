Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ θα βρίσκεται στην Άγκυρα αύριο Σάββατο για την τελετή ορκωμοσίας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που επανεξελέγη στις 28 Μαΐου πρόεδρος της Τουρκίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Συμμαχία.

Ο Στόλτενμπεργκ είχε ανακοινώσει χθες Πέμπτη την πρόθεσή του να μεταβεί σύντομα στην Άγκυρα στην προσπάθεια άρσης των ενστάσεων της Τουρκίας στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Κατά την επίσκεψή του, το Σάββατο και την Κυριακή, θα έχει διμερείς συναντήσεις με τον πρόεδρο Ερντογάν και Τούρκους υψηλόβαθμους αξιωματούχους, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Νωρίτερα σήμερα υπήρξε δημόσια αντιπαράθεση μέσω Twitter μεταξύ των ΥΠΕΞ Σουηδίας και Τουρκίας για το φλέγον ζήτημα της Συμμαχίας.

Μετά τη συνάντηση των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ, ο Τόμπιας Μπίλστρομ έγραψε στο Twitter για ένα «σαφές μήνυμα στην Τουρκία και την Ουγγαρία» με τον Τσαβούσγολου να απαντά ότι αυτό που θα πρέπει να απασχολεί τη Σουηδία είναι η εκπλήρωση των δεσμεύσεών της απέναντι στην Άγκυρα.

«Στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ σήμερα στο Όσλο υπήρξε ισχυρή υποστήριξη από τα κράτη μέλη για την υποψηφιότητα της Σουηδίας και ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία και την Ουγγαρία να ξεκινήσει η επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ».

«Ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους Σουηδούς φίλους μας! Εκπληρώστε τις δεσμεύσεις σας που απορρέουν από το τριμερές μνημόνιο και λάβετε συγκεκριμένα μέτρα στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας».

A crystal clear message to our Swedish Friends!

Fulfill your commitments arising from Trilateral Memorandum & take concrete steps in the fight against terrorism.

The rest will follow. https://t.co/PS1gpSMyA0

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 1, 2023