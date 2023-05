Στην αποπομπή ενός καθηγητή στην Οξφόρδη οδήγησαν τα ομοφοβικά και ισλαμοφοβικά σχόλιά του.

Ο 33χρονος καθηγητής Τζόσουα Σάτκλιφ δεν μπορεί πλέον να εργαστεί σε κανένα αγγλικό σχολείο μετά από την απόφαση του Οργανισμού Ρύθμισης της Διδασκαλίας (TRA), που διαπίστωσε ότι δεν πληρούσε τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των μαθητών.

Ο πρώην, πλέον, καθηγητής μαθηματικών στο Cherwell School της Οξφόρδης κρίθηκε επίσης ένοχος για διάφορες παραβάσεις σε επίπεδο συμπεριφοράς, μεταξύ των οποίων η έκφραση των απόψεών του κατά του γάμου των ομοφυλοφίλων όταν ρωτήθηκε σχετικά από μαθητή, καθώς και η φερόμενη ενθάρρυνση μαθητών να παρακολουθήσουν «ακατάλληλα» βίντεο σχετικά με τον «ανδρισμό».

Φέρεται επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, να είχε προσβάλει ένα τρανς αγόρι της τάξης του. Καταγγέλθηκε και στη συνέχεια τέθηκε αρχικά σε διαθεσιμότητα το 2017.

Μετά την παραίτησή του και την απόφασή του να μηνύσει το σχολείο για αυτό που περιέγραψε ως «θρησκευτική διάκριση», ο καθηγητής εμφανίστηκε στη συνέχεια στην εκπομπή «This Morning» του ITV για να συζητήσει για την απόλυσή του.

Στην απόφαση της οριστικής πλέον αποπομπής του αναφέρεται ότι «υπολειπόταν σημαντικά του προτύπου συμπεριφοράς που αναμένεται από έναν εκπαιδευτικό».

Η επιτροπή παραπτωμάτων ενημερώθηκε επίσης ότι ο καθηγητής μαθηματικών έχει κάνει πολλά βίντεο σε ένα κανάλι στο YouTube, στο οποίο φέρεται να είναι εγγεγραμμένοι πολλοί μαθητές του, όπου ισχυρίζεται ότι οι μουσουλμάνοι έχουν μια «λανθασμένη αντίληψη για τον Θεό» και ότι ο Μωάμεθ ήταν ένας «ψευδοπροφήτης».

Σε δήλωσή του, ο δικηγόρος του καθηγητή, Μάικλ Φίλιπς, αρνήθηκε τους περισσότερους ισχυρισμούς περί ανάρμοστης συμπεριφοράς πριν από την έκδοση της απόφασης.

Μετά την απόφαση, ο καθηγητής μαθηματικών σχολίασε μόνο τις καταγγελίες σε βάρος του αναφορικά με τα λεγόμενά του για τον σεξουαλικό προσδιορισμό. «Πιστεύω ότι η επιβεβαίωση της σύγχυσης φύλου των παιδιών στην τάξη είναι ψυχολογικά επιζήμια για αυτά. Αρνούμαι να πάω ενάντια στη συνείδησή μου και να προκαλέσω βλάβη σε ένα παιδί και αρνούμαι να απολογηθώ γι’ αυτό», υποστήριξε.

