Παραμονή του μεγάλου τελικού του Final 4 της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Τόμας Γουόκαπ, βρέθηκε στη fun zone που έχει στηθεί στο Κάουνας και συμμετείχε σε έναν διαγωνισμό τριπόντων.

Ο «εξολοθρευτής» του Ολυμπιακού αντιμετώπισε τους Σέρκτακ Σανλί της Μπαρτσελόνα και Κάρλος Αλοθέν της Ρεάλ και μάλιστα κατάφερε να βγει νικητής, γνωρίζοντας την αποθέωση από οπαδούς των «ερυθρόλευκων» που βρέθηκαν εκεί.

Carlos Alocen, Thomas Walkup, Sertac Sanli had themselves a shooting contest.

Olympiacos fans were there to celebrate Walkup’s win 😁 #EuroLeague #F4GLORY pic.twitter.com/fLVwsKHQpo

— BasketNews (@BasketNews_com) May 20, 2023