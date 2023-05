Απομένουν δύο αγωνιστικές για την ολοκλήρωση της φετινής Πρέμιερ Λιγκ και η Νότιγχαμ Φόρεστ δίνει μεγάλη «μάχη» για την παραμονή στην μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η Φόρεστ κοντράρεται το βράδυ του Σαββάτου με την Άρσεναλ και ο ισχυρός άνδρας του αγγλικού συλλόγου, Βαγγέλης Μαρινάκης, έστειλε μήνυμα στους οπαδούς της Νότιγχαμ, ευχαριστώντας τους για την μεγάλη στήριξη που παρείχαν στην ομάδα τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Αναλυτικά το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη:

«Καθώς προσεγγίζουμε το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν στο «City Ground» ήθελα να μοιραστώ κάποιες σκέψεις με εσάς, τους απίθανους υποστηρικτές μας.

Η άνοδός μας στην Premier League ήταν μια ιστορική μέρα για αυτόν τον δημοφιλή σύλλογο και κανείς μας δεν θα ξεχάσει ποτέ τους φοβερούς πανηγυρισμούς στην πλατεία Old Market.

Αυτή η σεζόν, η πρώτη μας στην κορυφαία κατηγορία μετά από 23 χρόνια, θα ήταν μια τεράστια πρόκληση, κάτι που ισχύει για κάθε νεοφώτιστο club.

Είχαμε ορισμένες σπουδαίες κορυφές, τη νίκη απέναντι στη Γουέστ Χαμ, το 1-0 κόντρα στη Λίβερπουλ, δύο μεγάλες ισοπαλίες απέναντι στην Τσέλσι και τη Μάντσεστερ Σίτι, τις νίκες κόντρα στη Λιντς, τη Λέστερ, τη Σαουθάμπτον και την Μπράιτον. Αυτά τα αποτελέσματα μας αποδεικνύουν πως είμαστε ικανοί να βρισκόμαστε με επιτυχία στο πιο απαιτητικό πρωτάθλημα του κόσμου.

Μα πολλές φορές στη χρονιά χρειάστηκε να μάθουμε πώς να κοιτάμε κατάματα την ήττα, πώς να σηκωνόμαστε και να παλεύουμε.

Συχνά είναι δύσκολο να μένουμε ήρεμοι στις πιο δύσκολες στιγμές αλλά μέσα από τα «πάνω» και τα «κάτω» αυτής της σεζόν έναν πράγμα ήταν σταθερό: η απίστευτη και η ακλόνητη υποστήριξή σας.

Οι υπόλοιποι σύλλογοι τη θαυμάζουν και τη ζηλεύουν. Γιατί; Επειδή η ακούραστη στήριξη των οπαδών μας κάνει τεράστια διαφορά.

Σε κάθε παιχνίδι το οποίο έχω παρακολουθήσει από κοντά φέτος, ο θόρυβος από την κερκίδα «Γκαριμπάλντι» έχει πνίξει τους αντιπάλους, έχει ανεβάσει την ομάδα έτσι ώστε να την κάνει να αγωνιστεί στα υψηλότερό της επίπεδο. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά για αυτό.

Οι στιγμές των μεγάλων προκλήσεων μπορούν να εμπνεύσουν την ενότητα και μία δύναμη που θα μας ωθήσει στην επιτυχία ενάντια στις πιθανότητες. Κάθε ένας από εμάς είναι συνδεδεμένος με αυτήν την ομάδα και η ομάδα έχει διαλέξει τον δρόμο της ενότητας και όχι τον διχασμό ακόμα και σε δύσκολες στιγμές. Αυτή είναι μία αξιοθαύμαστη δύναμη.

Και αυτή η ενότητα είναι που μας διαχωρίζει (εννοεί από τους άλλους) ενώ πηγαίνουμε στα δύο τελευταία ματς της σεζόν. Είναι αυτή η μοναδική μας δύναμη και αυτή η «πολεμική» κραυγή καθώς δίνουμε τη μάχη μας για να κρατήσουμε τη θέση μας στη Premier League.

Με δύο αγώνες να μένουν είμαστε ακόμα ζωντανοί σε αυτή τη μάχη. Θα πρέπει να διατηρηθούμε ήρεμοι και να είμαστε ενωμένοι σαν να είμαστε ένα άτομο και να έχουμε το ίδιο πάθος και την ίδια πίστη για την ομάδα.

Ξέρω ότι θα φέρετε τις φωνές σας, τα πανό σας και την καρδιά σας στο «City Ground» το απόγευμα του Σαββάτου όπως ποτέ άλλοτε. Θα είμαστε περήφανοι να είμαστε εκεί μαζί σας στο «κάστρο» μας για το τέλος της σεζόν.

Στο 50ό έτος από τότε που «γεννήθηκε» το περίφημο έμβλημά μας είμαστε όλοι ενωμένοι και μαχόμαστε για το σήμα μας και όσα συμβολίζει. Σχεδόν έναν χρόνο πριν γράψαμε μαζί ιστορία κάτω από τον ουρανό στο Γουέμπλεϊ.

Τώρα έχουμε τη δυνατότητα σε αυτά τα δύο ματς να γράψουμε ιστορία ξανά. Ας το κάνουμε όλοι μαζί. Είμαι σίγουρος πως μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Βαγγέλης Μαρινάκης»

A message from our owner, Evangelos Marinakis, ahead of our final home game of the 2022/23 Premier League season.

— Nottingham Forest (@NFFC) May 19, 2023