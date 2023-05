Συνήθης ύποπτος; Και κάτι παραπάνω. Γιατί όταν τα πράγματα γίνονται ζόρικα μιλά, η κλάση, το ταλέντο, οι παραστάσεις. Όλα εκείνα που διατηρούν τον Κώστα Σλούκα στα 33 του χρόνια στο Νο1 του ranking με τα γκαρντ της Ευρωλίγκας. Παράσταση έδωσε και απόψε ο τεράστιος αυτός Έλληνας άσος.

Με 22 πόντους, 6 ασίστ, με 7/11 εντός πεδιάς. Κάποιος που ήταν συνέχεια ένα βήμα πιο μπροστά από τις παγίδες που έστηνε στο παρκέ ο Δημήτρης Ιτούδης.

Ήταν το καλύτερο παιχνίδι του στη σειρά; Προφανώς. Όχι. Εκείνο έγινε στην Πόλη και είχε κωδική ονομασία game 3 με κερασάκι στην τούρτα την τρίποντη βόμβα της νίκης. Είχε κάτι παραπάνω από 10 πόντους μέσο όρο στην κανονική περίοδο.

Έβαλε στα τρία από τα πέντε με τους Τούρκους, μίνιμουμ 18. Γιατί ήταν η… ώρα του. Γιατί αυτή είναι η αποστολή του. Αναρωτιούνται πολλοί αν ο Κώστας Σλούκας είναι ή δεν είναι ηγέτης. Δεν αναρωτιούνται όμως τι σημαίνει ηγέτης. Και πότε αυτός πρέπει να «μιλά».

Ο Έλληνας γκαρντ πέρσι το καλοκαίρι πήγε με το ένα πόδι με την εθνική ομάδα στο Ευρωμπάσκετ. Εκείνος ο τραυματισμός τον αποσυντόνισε και του κόστισε. Κάποια στιγμή ανέβασε την ταχύτητα του, αλλά ένας ακόμη τραυματισμός τον έριξε και πάλι σε στάνταρ χαμηλότερα του συνηθισμένου. Εκεί προς το τέλος της κανονικής περιόδου όμως, έδειξε και απέδειξε πως επανέρχεται. Για την ακρίβεια το απέδειξε προκύπτει με μεγαλύτερη ασφάλεια στα ματς κόντρα σε μια ομάδα των 50 εκατ ευρώ.

