Η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας ενεργοποιήθηκε για να αποκρούσει επιδρομή της Ρωσίας εναντίον της πρωτεύουσας, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, μετά την κήρυξη συναγερμού σε μεγάλο μέρος της χώρας από τις αρχές.

«Συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας εργάζονται στα περίχωρα του Κιέβου», ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της πρωτεύουσας μέσω Telegram.

Οι ρωσικές επιθέσεις καταγράφονται την επομένη μαζικής εφόδου με UAVs-καμικάζι, της μεγαλύτερης που έχει καταγραφεί, καθώς συνεχίζεται εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων που εξαπολύθηκε ξανά πριν από 10 ημέρες, έπειτα από σύντομη ανάπαυλα από τις αρχές Μαρτίου.

Η κυβέρνηση έχει ζητήσει από τους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγια λόγω των επιθέσεων.

The administration urges residents to remain in shelters due to the threat of missile attack.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 9, 2023