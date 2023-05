Η στέψη του βασιλιά Καρόλου προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον σε κάθε σημείο του πλανήτη. Όπως ήταν φυσικό τα «βλέμματα» των παπαράτσι «έπεσαν» στην παρουσία του πρίγκιπα Χάρι και στην απουσία της Μέγκαν. Τι συνέβη όμως με έναν περίεργο καλεσμένο που βρέθηκε στο μεγάλο γεγονός;

Ένα μαλλί που θα μπορούσε να είναι περούκα, ένα ζευγάρι γυαλιά και ένα μουστάκι, είναι χαρακτηριστικά που συχνά «φωνάζουν» μεταμφίεση. Και κάποιοι τη συνέδεσαν με την Μέγκαν, η οποία δεν βρέθηκε στο Λονδίνο για την τελετή.

Ο επίσημος λόγος ήταν τα γενέθλια του γιου της Άρτσι. Πολλοί ήταν εκείνοι όμως που δεν πείστηκαν με τον συγκεκριμένο λόγο απουσίας και έπλεξαν σενάρια.

Meghan Markle is being accused of attending King Charles’ coronation in a disguise [PHOTO] https://t.co/gpbGfM6wZW

— diana weisman (@dianaweisman) May 8, 2023