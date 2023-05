Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να ζει στον αστερισμό της στέψης του βασιλιά Καρόλου Γ’, ωστόσο για κάποιους Βρετανούς ήταν ένα Σαββατοκύριακο σαν όλα τα άλλα.

Κάπως έτσι ο 64χρονος Γουέιν Κάιρνς από το Τσέστερ αποφάσισε να πάει για ψάρεμα στο κανάλι Shropshire Union.

Όταν ένας κολυμβητής αποφάσισε να πηγαίνει πάνω κάτω στο σημείο, όπου εκείνος και κάποιοι άλλοι ψάρευαν, ο προαναφερόμενος συνταξιούχος του πρότεινε να κολυμπήσει λίγο πιο κει.

Shocking moment OAP is pushed into canal by stranger thug during terrifying attackhttps://t.co/mzShhJHDUa

— The Scottish Sun (@ScottishSun) May 6, 2023