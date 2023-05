Άκρως ανησυχητικά είναι τα στοιχεία από τον χάρτη που δημοσίευσε ο Τσάβι Ρουίθ, μάνατζερ επικοινωνίας του European Jewish Congress, καθώς καταγράφεται το σημαντικό δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας αποτυπώνοντας τη συρρίκνωση του πληθυσμού στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια.

Την δεκαετία 2011-2021 ο πληθυσμός στην ελληνική επικράτεια μειώθηκε κατά -3,5%. Εξειδικεύοντας όμως ανά νομό τα ποσοστά είναι σοκαριστικά, επιβάλλοντας την ανάληψη δράσης.

«Ο ελληνικός πληθυσμός συρρικνώνεται, αλλά ορισμένες περιοχές συρρικνώνονται ταχύτερα από άλλες», έγραψε σε ανάρτηση στο Twitter ο Ρουίθ και σημειώνει πως «ο χάρτης δείχνει την πληθυσμιακή αλλαγή στην Ελλάδα ανά επαρχία (2011-2021)».

The Greek population is shrinking, but some regions are shrinking faster than others.

Map shows population change in Greece by province (2011-2021). pic.twitter.com/UECI64mvgv

— Xavi Ruiz (@xruiztru) May 3, 2023