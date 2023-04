Εκατοντάδες μέλη του The Satanic Temple συγκεντρώθηκαν στη Βοστώνη αυτό το Σαββατοκύριακο για το SatanCon, για την μεγαλύτερη σατανική συγκέντρωση στην ιστορία.

Η sold-out τριήμερη εκδήλωση στο Marriott Copley Place τα είχε όλα: σατανικές τελετουργίες, ψυχαγωγία και πάνελ συζήτησης.

Οι διοργανωτές του Satanic Temple λένε ότι δεν πιστεύουν στον Σατανά και δεν πρέπει να συγχέονται με άλλες σατανικές θρησκείες. Αντίθετα, η ομάδα λέει ότι υποστηρίζει τον διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους.

The event, SatanCon 2023, featured multiple Transgender keynote speakers discussing ‘Reclaiming the Trans Body’ and ‘Satanism and Self Pleasure’

Κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Ο Σατανάς ΔΕΝ έχει δικαιώματα» και «Σας περιμένει η κόλαση», οι διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν για τη «βλάσφημη» εκδήλωση που έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή με μια αλλόκοτη τελετή έναρξης. Αυτή, σύμφωνα με την Daily Mail, περιλάμβανε μεταξύ άλλων το σκίσιμο της βίβλου από μια ομιλήτρια και τελετές «αναίρεσης βάφτισης».

«Πρόκειται για την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι για την υποστήριξη της σωματικής αυτονομίας των γυναικών. Έχει να κάνει με την ελευθερία της θρησκείας, την ελευθερία από τη θρησκεία», δήλωσε στο WBZ-TV ο συμμετέχων στο SatanCon, Richard-Lael Lillard. «Οι περισσότεροι δεν πιστεύουν στον Σατανά. Δεν είναι κάποια ταινία τρόμου της δεκαετίας του 1980».

#SatanCon2023 an Un-Baptism ceremony was held at The Little Black Chapel of Satanic Temple during the 10th anniversary SatanCon event in Boston this Friday

