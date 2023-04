Δυο επιθετικά ελικόπτερα του αμερικανικού στρατού συνετρίβησαν χθες Πέμπτη, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, στην Αλάσκα, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, ανακοίνωσε η μονάδα στην οποία ανήκαν, χωρίς να διευκρινίσει αν ή πόσα θύματα προκάλεσε το ατύχημα, το δεύτερο του είδους μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός μήνα.

Τα δυο Apache AH-64 «συνετρίβησαν (…) κοντά στο Χίλι, στην Αλάσκα, καθώς επέστρεφαν από εκπαιδευτική πτήση», ανέφερε η 11η αερομεταφερόμενη ταξιαρχία του αμερικανικού στρατού σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Σωστικά συνεργεία «βρίσκονται επί τόπου. Για το συμβάν διενεργείται έρευνα και θα δημοσιοποιηθούν περισσότερες πληροφορίες μόλις είναι διαθέσιμες», συνεχίζει η ανακοίνωση, που δεν διευκρινίζει αν ή πόσα θύματα υπάρχουν.

Κάθε Απάτσι έχει διμελές πλήρωμα.

Two U.S. army helicopters crashed Thursday in Alaska returning from a training flight, the second accident involving military helicopters in the state this year.https://t.co/G8tryoFPVx

— Alaska Public Media News (@AKpublicnews) April 28, 2023