Με επιτυχία διεκπεραίωσε τον… ρόλο έκπληξη που είχε στη φετινή Eurovision ο βασιλιάς Κάρολος.

Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Καμίλα, ο –οσονούπω εστεμμένος- βασιλιάς της Βρετανίας έκανε τα αποκαλυπτήρια της σκηνής στην M&S Bank Arena του Λίβερπουλ, που θα φιλοξενήσει τον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού.

Μετά από αντίστροφη μέτρηση και την αγωνία των θεατών να κορυφώνεται, το βασιλικό ζεύγος πάτησε ένα ροζ κουμπί και η σκηνή φωταγωγήθηκε, αποκαλύπτοντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό.

There was a huge round of applause as a logo for the King’s Coronation lit up on the screen above the stage, with King Charles raising his hand in appreciation. The logo then transitioned into the Eurovision logo pic.twitter.com/qzDUyBJyI6

