Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη διεξαγωγή της Eurovision 2023. Ο φετινός διαγωνισμός τραγουδιού θα λάβει χώρα στο Λίβερπουλ, με τους δύο ημιτελικούς να πραγματοποιούνται στις 9 και 11 Μαΐου και τον τελικό στις 13 Μαΐου.

Μια εβδομάδα νωρίτερα, στις 6 Μαΐου 2023, θα στεφθεί βασιλιάς ο Κάρολος, έχοντας στο πλευρό του την Καμίλα.

Πριν την επίσημη τελετή της στέψης, το βασιλικό ζεύγος θα επισκεφθεί το Λίβερπουλ και θα φιλοξενηθεί στη M&S Bank Arena, όπου θα πραγματοποιηθεί η Eurovision.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο Κάρολος και η Καμίλα θα περιηγηθούν στην Αρένα, θα δουν τη σκηνή, θα συναντήσουν από κοντά τη δημιουργική ομάδα, τους παρουσιαστές, Julia Sanina, Hannah Waddingham, Scott Mills and Rylan Clark, και θα μιλήσουν με τη φετινή εκπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου, Mae Muller.

Η OGAE GREECE αναφέρει ότι το βασιλικό ζεύγος θα αποκαλύψει για πρώτη φορά τη σκηνή της φετινής Eurovision και θα συναντήσει τον Γενικό Διευθυντή του BBC, Tim Davie, τη Διευθύντρια Περιεχομένου του BBC Charlotte Moore και τον Εκτελεστικό Διευθυντή της βασικής ομάδας που έχει αναλάβει τον Διαγωνισμό, του BBC Eurovision 2023, Martin Green.

Στη συνέχεια, Κάρολος και Καμίλα θα επισκεφθούν την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Λίβερπουλ για να σηματοδοτήσουν την αδελφοποίηση της βιβλιοθήκης της πόλης με την Περιφερειακή Επιστημονική Βιβλιοθήκη της Οδησσού. Μάλιστα, τα αποκαλυπτήρια του μνημείου θα γίνουν σε ζωντανή μετάδοση.

The King and Queen will visit Liverpool next week ahead of #Eurovision 2023. 🇬🇧 🇺🇦 pic.twitter.com/5UUsslqEuD

— Majesty/Joe Little (@MajestyMagazine) April 20, 2023