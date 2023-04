Ανάστατοι όσοι βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στη Disneyland στην Καλιφόρνια όταν συνειδητοποίησαν την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο θεματικό πάρκο.

Όλα ξεκίνησαν όταν μια κατασκευή δράκου, ύψους περίπου 14 μέτρων άρπαξε φωτιά στη διάρκεια ενός δημοφιλούς σόου.

Η φωτιά σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της παράστασης που είχε τίτλο «Fantasmic!», ενώ τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν το κεφάλι του δράκου «Maleficent» να τυλίγεται στις φλόγες, ενώ η παράσταση βρισκόταν σε εξέλιξη.

Ένα πυκνό μαύρο σύννεφο καπνού φάνηκε να καλύπτει όλο το θεματικό πάρκο των 100 στρεμμάτων.

Η παράσταση – όπως ήταν φυσικό – διακόπηκε απότομα, καθώς οι επισκέπτες και τα μέλη του προσωπικού της Disneyland απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τη σκηνή, ενώ το προσωπικό έκτακτης ανάγκης επιχειρούσε για να σβήσει τη φωτιά.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Αναχάιμ ανταποκρίθηκε στις κλήσεις για επέμβαση και δεν ανέφερε τραυματισμούς.

Giant Disneyland dragon catches fire during ‘Fantasmic!’ performance

A 45-foot-tall animatronic dragon caught fire and forced parkgoers to flee a popular show at #frontierland Disneyland. https://t.co/n28p2CPzZ7 pic.twitter.com/6Dull4Evfc

— Mekal Shan (@mekalshan) April 23, 2023