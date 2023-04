Ο Δαλάι Λάμα, κατά κόσμον Τενζίν Γκιατσό, βρέθηκε σε θέση απολογούμενου, όταν στις αρχές Φεβρουαρίου, φίλησε στο στόμα ένα παιδί και του ζήτησε να του «γλείψει τη γλώσσα», σε δημόσια εκδήλωση στην Ινδία. Το περιστατικό έγινε στο ναό του θρησκευτικού ηγέτη στη Ντχαραμσάλα, όπου παρευρέθηκαν 100 νεαροί μαθητές, για την αποφοίτησή τους από το ινδικό Ίδρυμα M3M.

Το σκάνδαλο έχει επεκταθεί σε τέτοιο σημείο, καθώς ο Δαλάι Λάμα δεν είναι μόνο ένας από τους ισχυρότερους θρησκευτικούς ηγέτες, αλλά και πολιτικό πρόσωπο, με τεράστια ισχύ. Ο ίδιος πολλές φορές έχει ρυθμίσει την ένταση μεταξύ της Κίνας και της Ινδίας.

Σε βίντεο που έγινε viral, ένας από τους νεαρούς μαθητές στη διάρκεια της εκδήλωσης πλησίασε σε ένα μικρόφωνο και ρώτησε τον Δαλάι Λάμα: «Μπορώ να σε αγκαλιάσω;». Ο 87χρονος Δαλάι Λάμα κάλεσε το αγόρι κοντά του. Στο βίντεο, φαίνεται να δείχνει προς το μάγουλό του και να του λέει «εδώ πρώτα». Έπειτα, το αγόρι τον φιλά και τον αγκαλιάζει.

Ο Δαλάι Λάμα, όμως, συνέχισε να το κρατά, λέγοντάς του «νομίζω και εδώ» φιλώντας το στο στόμα. Στη συνέχεια του οπτικοακουστικού υλικού, ο Δαλάι Λάμα ακούγεται να συμπληρώνει «και γλείψε μου τη γλώσσα», την οποία στη συνέχεια βγάζει έξω από το στόμα του, ενώ έχει το μέτωπό του κολλημένο σε εκείνο του μικρού μαθητή. Τότε, το αγόρι βγάζει γρήγορα και τη δική του γλώσσα και απομακρύνεται, ενώ ο Δαλάι Λάμα γελά και τραβά το αγόρι κοντά του για άλλη μια αγκαλιά, υπό τον ήχο του γέλιου του κοινού.

Ο πνευματικός ηγέτης στη συνέχεια μίλησε στο παιδί, συμβουλεύοντάς το να αναζητά εκείνους που δημιουργούν «ειρήνη και ευτυχία» και να αποφεύγει τα «ανθρώπινα όντα που πάντα σκοτώνουν άλλους ανθρώπους», πριν το αγκαλιάσει μια τελευταία φορά.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το BBC, στις περισσότερες χώρες το να βγάζει κανείς τη γλώσσα έξω θα θεωρείτο λίγο αγενές, αλλά στο Θιβέτ είναι ένας τρόπος χαιρετισμού. Παρόλα αυτά, αποτελεί παράδοση από τον 9ο αιώνα, την εποχή ενός αντιδημοφιλούς βασιλιά ονόματι Lang Darma, ο οποίος ήταν γνωστός για τη μαύρη γλώσσα του.

Οι άνθρωποι στο Θιβέτ, πίστευαν ότι ο βασιλιάς είχε αναγεννηθεί, οπότε για να αποδείξουν ότι δεν ήταν ο βασιλιάς, έδειχναν τη γλώσσα τους. Ο παραδοσιακός χαιρετισμός είναι πλέον μια μορφή σεβασμού.

Just a video of the Dalai Lama making an obviously uncomfortable child kiss him and suck his tongue. pic.twitter.com/AisYPQbiox

— Charlie Kirk (@charliekirk11) April 10, 2023