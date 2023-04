Εκπλήξεις από τον Ζοζέ Ανιγκό στην 11άδα του Ολυμπιακού για το αποψινό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (21:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος παρατάσσει τους Ερυθρόλευκους με τον Πασχαλάκη μπροστά από την εστία και τους Ροντινέι, Σωκράτη, Μπα και Ρέαμπτσιουκ στην τετράδα της άμυνας. Στα χαφ θα είναι οι Εμβιλά και Ιν-Μπεόμ Χουάνγκ, με τους Φορτούνη, Μπιέλ και Βαλμπουενά πίσω από τον Μπακαμπού.

Η 11άδα: Πασχαλάκης, Ροντινέι, Σωκράτης, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Ιν-Μπεόμ, Εμβιλά, Μπιέλ, Φορτούνης, Βαλμπουενά, Μπακαμπού.

Ο Ζοζέ Ανιγκό, στην πρώτη του 11άδα ως προπονητής του Ολυμπιακού, χρησιμοποιεί στο αρχικό σχήμα τον Ματιέ Βαλμπουενά, με τον Γάλλο σούπερ σταρ να παίζει ως 10άρι πίσω από τον Μπακαμπού. Οι Φορτούνης και Μπιέλ θα είναι στα δύο άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής των πρωταθλητών, ενώ στην 11άδα επιστρέφει και ο Εμβιλά, ο οποίος είχε παίξει ως αλλαγή στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Αρη.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Τζολάκης, Ραμόν, Χάμες, Ελ Αραμπί, Βρουσάι, Μασούρας, Κασάμι, Σισέ και Ντόι.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAOK is powered by @Stoiximan ! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OLYPAOK #Stoiximan pic.twitter.com/2mCYHELAr5

