Ρωσικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter), στη Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας «ζημιές», ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Ο εχθρός έπληξε την Οδησσό και την περιφέρειά της με UAVs», ανέφερε η τοπική διοίκηση μέσω Facebook. «Υπάρχουν ζημιές», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

5 explosions reported in the Odessa area this morning. Shkolny airport (pictured) in the suburbs of Odessa was one of the targets.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας της Οδησσού Γιούρι Κρουκ ανέφερε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, πως ενεργοποιήθηκε η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα και προειδοποίησε εναντίον πιθανού δεύτερου κύματος επιθέσεων.

Something going boom in Odessa, presumably Shkolny airfield again. It’s a major UAV hub for the Ukrainian army. pic.twitter.com/R52Mi9scBl

Η Οδησσός ήταν κάθε χρόνο ο προορισμός χιλιάδων τουριστών, Ουκρανών και Ρώσων, προτού ξεσπάσει ο πόλεμος με την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022.

⚡️Video of the work of Ukrainian AD over Odessa pic.twitter.com/qWEHx1W1XH

Από την έναρξη της ένοπλης σύρραξης, η πόλη έχει βομβαρδιστεί επανειλημμένα από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Τον Ιανουάριο, η UNESCO ενέγραψε το ιστορικό κέντρο της Οδησσού στον κατάλογο των μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που κινδυνεύουν.

It’s thought 15 kamikaze drones were launched to attack #Odesa. 11 are reportedly shot down with 2 hitting targets in the city.

Two more remained near the south coast port, and residents heard scenes like this for much of the past hour:#Odessa #Ukraine pic.twitter.com/CL5Ijzgvsv

