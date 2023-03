Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατηγόρησε σήμερα τον Έλον Μασκ, χωρίς να τον κατονομάσει, για διασπορά «ψευδών ειδήσεων» απαντώντας σε ανάρτηση του δισεκατομμυριούχου με την οποία καλούσε τις χώρες «να μην εκχωρήσουν την εξουσία τους» στον Οργανισμό με αφορμή το προσχέδιο συμφωνίας για την αντιμετώπιση των πανδημιών.

«Η δήλωση σύμφωνα με την οποία η συμφωνία θα εκχωρήσει εξουσίες στον ΠΟΥ είναι απλούστατα λανθασμένη. Είναι fake news» δήλωσε ο επικεφαλής του Οργανισμού, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Ο Μασκ, ο λογαριασμός του οποίου στο Twitter έχει περισσότερους από 132 εκατομμύρια ακολούθους, σχολίαζε το βίντεο που είχε αναρτήσει ο ακροδεξιός Αυστραλός γερουσιαστής Μάλκολμ Ρόμπερτς, στο οποίο επέκρινε τον ΠΟΥ.

Countries should not cede authority to WHO

— Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2023