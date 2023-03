Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι άλλοι τραυματίστηκαν σε πλήγμα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε κτίριο διαμερισμάτων στη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, όπως δήλωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Σε ανακοίνωση, η ουκρανική αστυνομία ανέφερε ότι ρωσικός πύραυλος, «που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκτοξεύθηκε από συστοιχία S-300» κατέστρεψε πάνω από 10 διαμερίσματα σε αυτό το κτίριο «όπου άνθρωποι κοιμόντουσαν ήσυχα».

«Κατά τις επιχειρήσεις έρευνας, έξι τραυματίες ανασύρθηκαν από τα χαλάσματα, όπως επίσης και τρεις νεκροί», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σε εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από τις ουκρανικές υπηρεσίες διάσωσης φαίνονται κάτοικοι να απομακρύνονται από τα χαλάσματα, με τη βοήθεια πυροσβεστών.

First responders are working on the site of the Russian overnight attack on Zaporizhzhia.

This video, published by President Volodymyr Zelensky on March 2, shows the ongoing rescue operation on the site of the Russian overnight attack on a residential building in Zaporizhzhia. pic.twitter.com/vjP2bcyke5

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 2, 2023