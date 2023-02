Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το Λονδίνο αφού λίγη ώρα πριν οι αρχές καλούσαν το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας να εκκενώσει το κτίριο.

Ήδη στο σημείο έχει φτάσει αστυνομία και πυροσβεστική.

Φωτογραφίες που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο από άτομα μέσα στο κτίριο τους δείχνουν να κάθονται στο πατώμα και να μένουν μακριά από τα παράθυρα.

Ένας μάρτυρας, ο οποίος μένει κοντά στην πρεσβεία και μπορεί να δει το κτίριο από το παράθυρό του, είπε στη MailOnline ότι υπάρχουν ένοπλοι αστυνομικοί και σκύλοι που περιπολούν την περιοχή.

The US Embassy in #London 'locked down' due to a 'suspicious package'. Armed police are at the scene. Staff told to stay far away from the windows

— Sky.Earth News (@Sky_Earth_News) February 22, 2023