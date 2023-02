Η Λίβερπουλ υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στο μεγάλο παιχνίδι της βραδιάς για τη φάση των «16» του Champions League και όλα τα φώτα είναι στραμμένα στο «Anfield» για τη… ρεβάνς του περσινού τελικού.

Περίπου 1,5 ώρα πριν τη σέντρα, ο Γιούργκεν Κλοπ και ο Κάρλο Αντσελότι έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παραταχθούν οι δύο ομάδες.

Από πλευράς «ρεντς», αίσθηση προκαλεί η επιλογή του Γερμανού να ξεκινήσει τον νεαρό Μπαΐτσετιτς στο κέντρο, ενώ στο στρατόπεδο της «βασίλισσας», ο Τόνι Κρος που μπήκε τελευταία στιγμή στην αποστολή έμεινε στον πάγκο.

Η ενδεκάδα της Λίβερπουλ: Άλισον, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Γκόμεζ, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Φαμπίνιο, Μπαΐτσετιτς, Χέντερσον, Νούνιες, Σαλάχ, Χάκπο

⭐ #LIVRMA TEAM NEWS ⭐

Our line-up to face @realmadrid tonight in the #UCL last-16 first leg 🔴

— Liverpool FC (@LFC) February 21, 2023