Ο Χάβι Γκράθια είναι επισήμως ο νέος προπονητής της Λιντς, καθώς υπέγραψε το συμβόλαιό του, το οποίο ο αγγλικός σύλλογος χαρακτηρίζει «ευέλικτο», χωρίς να δίνει περισσότερες διευκρινίσεις.

Ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος στο παρελθόν έχει εργαστεί στην Ελλάδα (σε Ολυμπιακό Βόλου και Κέρκυρα), διαδέχεται στον πάγκο των «παγονιών» τον Αμερικανό Τζέσι Μαρς, που απολύθηκε πριν δύο εβδομάδες. Εκτοτε, χρέη υπηρεσιακού προπονητή εκτελούσε ο Μάικλ Σκούμπαλα, επί τωμ ημερών του οποίου η Λιντς είχε μία ισοπαλία και δύο ήττες.

Ο Χάβι Γκράθια, ο οποίος έχει εμπειρία από την Premier Meague με τη Γουότφορντ, θα κάνει ντεμπούτο το Σάββατο (25/2), στο ντέρμπι ουραγών με τη Σαουθάμπτον. Η Λιντς βρίσκεται στην προτελευταία θέση της κατάταξης -πάνω μόνο από τους «αγίους»-, με 19 βαθμούς σε 23 αγώνες.

📰 #LUFC is delighted to announce the club have agreed terms with Javi Gracia to become head coach, subject to obtaining a work permit

— Leeds United (@LUFC) February 21, 2023