Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο ηθοποιός Tom Sizemore που γνωρίσαμε μέσα από τον ρόλο του στην ταινία «Η Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν».

Ο Tom Sizemore υπέστη ανεύρυσμα εγκεφάλου στο σπίτι του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες. Βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη.

«Βρίσκεται στο νοσοκομείο. Η οικογένειά του είναι ενήμερη για την κατάσταση και ελπίζει για το καλύτερο. Είνια πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε για την ανάρρωση. Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και υπό παρακολούθηση», σημείωσε ο εκπρόσωπός του Charles Lago στο Fox News Digital.

Ο 61χρονος ηθοποιός Tom Sizemore γεννήθηκε στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν. Μια από τις πρώτες του εμφανίσεις στη μεγάλη οθόνη ήταν στην ταινία του Όλιβερ Στόουν «Born on the Fourth of July» το 1989 με τον Τομ Κρουζ.

Είχε πρωταγωνιστήσει και στην ταινία «Pearl Harbor» με τον Μπεν Άφλεκ και την τηλεοπτική σειρά Twin Peaks.

Λίγες ώρες πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, είχε μοιραστεί στο instagram μια φωτογραφία του από τα παρασκήνια της αστυνομικής ταινίας «Heat» του 1995 μαζί με τους ηθοποιούς Robert DeNiro, Val Kilmer, Danny Trejo και Jon Voight.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ηθοποιός είχε μιλήσει στο παρελθόν για τον εθισμό του στα ναρκωτικά από την ηλικία των 15 ετών. Σε συνέντευξή του το 2013 είχε αποκαλύψει ότι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο τον είχε βοηθήσει να μπει σε κέντρο αποτοξίνωσης.

Heat…Saving Private Ryan… Durant’s Never Closes. They all have one thing in common and that’s Tom Sizemore, a wonderful, intense, and sometimes crazy actor. I directed him in the latter film and you can now watch it for free on @tubi

#independentfilm #tomsizemore pic.twitter.com/wt0oyVajmA

— Travis Mills (@travis_director) April 27, 2021