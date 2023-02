Η Κιάρα Φεράνι και ο σύζυγός της, Φέντεζ, είναι από τα αγαπημένα αλλά και αντισυμβατικά ζευγάρια της ξένης σόουμπιζ και το δείχνουν με κάθε ευκαιρία.

Μετά τις topless φωτογραφίες της Ιταλίδας influencer και τις αποκαλυπτικές κοινές τους πόζες στο Instagram, ο Φέντεζ έγινε ξανά viral στον τελικό του San Remo 2023.

Ο ράπερ ξάφνιασε τους θεατές του σόου, όταν ξαφνικά αντάλλαξε ένα φιλί στον στόμα με τον επίσης ράπερ, Rosa Chemical, πάνω στην σκηνή.

Ο Rosa τραγουδούσε και πήγε προς τις πρώτες θέσεις όπου καθόταν ο σύζυγος της Φεράνι.

Αφού χόρεψε μεπροκλητικό τρόπο πάνω στα πόδια του, τον τράβηξε στη συνέχεια στην σκηνή και ακολούθησε το έντονο φιλί τους. «Είναι το φεστιβάλ της αγάπης, μου ήρθε ξαφνικά» ανέφερε ο Ιταλός.

I too would love to kiss Fedez 🥵 ugh #Sanremo2023 like SERIOUSLY THAT WAS HOT pic.twitter.com/Hd4x4qkmnq

— gigi | nat. final era 🎤 (@gworliekeanu) February 12, 2023