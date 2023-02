Ενός κακού μύρια έπονται. Στη Συρία ο σεισμός των 7.8 Ρίχτερ έπληξε με δριμύτητα μια περιοχή, που στεγάζει εκατομμύρια εκτοπισθέντες, τους οποίους προκάλεσε ο εμφύλιος πόλεμος στη χώρα.

Σημειώθηκε στη διάρκεια μιας σκληρής οικονομικής κρίσης, απόρροια των βαρύτατων διεθνών κυρώσεων, που έχει γονατίσει τους ανθρώπους της και ένα ξέσπασμα χολέρας, εκεί όπου η ιατρική βοήθεια φτάνει δύσκολα και τα νοσοκομεία είναι λιγοστά.

Γι’ αυτό, και ενώ από την Τουρκία οι πληροφορίες λένε ότι ήδη έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος πάνω από 3.000 ατόμων, στη Συρία τέτοιες εκτιμήσεις δεν είναι δυνατές.

Την κατάσταση περιπλέκει το γεγονός, ότι από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που δρουν στη χώρα, έγινε γνωστό ότι κτίρια έχουν καταρρεύσει σε πόλεις και από τις δύο πλευρές της γραμμής, που χωρίζει τα εδάφη, που ελέγχει η κυβέρνηση της Δαμασκού και αυτά που διαφεντεύουν οι ισλαμιστικές ένοπλες οργανώσεις της αντιπολίτευσης, με προεξέχουσα την Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ, όπως η επαρχία Ιντλίμπ.

«Μεσούσης της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα και με φόντο την χωρίς προηγούμενο κρίση κόστους ζωής, είναι ζωτικής σημασίας οι Σύροι να μην αφεθούν μόνοι να αντιμετωπίσουν την επόμενη μέρα της φυσικής καταστροφής», έγραφε η ανακοίνωση του Νορβηγικού Συμβουλίου Προσφύγων, σύμφωνα με το στο AlJazeera.

Σε ανάλογο τόνο κατεπείγοντος, ο δρ. Κάουλα Σαουάν της ιατρικής ομάδας UOSSM προειδοποιεί για δεκάδες χιλιάδες ζωές που κινδυνεύουν, σε μια χώρα με κτίρια έτοιμα να καταρρεύσουν από στιγμή σε στιγμή, όχι μόνο λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης και των πολλών δυνατών μετασεισμών της, αλλά και εξαιτίας της τεράστιας φθοράς, που έχουν προκαλέσει οι βομβιστικές επιθέσεις των τελευταίων 12 της σύγκρουσης.

This is the moment rescue teams in northern Syria pulled a child from under the rubble of a collapsed building after a magnitude 7.8 earthquake ⤵️ pic.twitter.com/8TNpapvYtU

Η Συρία μπορεί να μην τυγχάνει της συμπάθειας και της αλληλεγγύης της Δύσης, καθώς ο Μπασάρ αλ Άσαντ στέκεται δίπλα στον Βλαντιμίρ Πούτιν, που αυτή τη στιγμή διεξάγει πόλεμο στην Ουκρανία, ωστόσο θα λάβει βοήθεια μέσω των ανθρωπιστικών οργανώσεων που βρίσκονται στα εδάφη της.

Σε ανακοίνωση του το υπουργείο της Συρίας κάλεσε «τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις (…) να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της συριακής κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τον καταστροφικό σεισμό».

Ήδη, εκτός από τη Ρωσία που ανακοίνωσε την άμεση αποστολή βοήθειας, η ΕΕ δήλωσε δια του εκπροσώπου της Επιτροπής ότι «θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να βοηθήσει και τη Συρία», διευκρινίζοντας ότι προς το παρόν η βοήθεια που κινητοποιείται προς τα εκεί είναι μόνο ανθρωπιστική. «Εξετάζουμε επίσης τη δυνατότητα να διαθέσουμε πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια, ειδικά για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού στη Συρία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπαλάς Ουϊβερί.

Videos of a woman who filmed herself trapped under earthquake rubble and a father calling out to his son, reveal the desperate situation people are facing across Turkey and Syria as they wait to be rescued ⤵️ pic.twitter.com/7aV244m9TY

— Al Jazeera English (@AJEnglish) February 6, 2023