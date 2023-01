Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πιθανόν επιθέσεις γύρω από τις ουκρανικές πόλεις Παβλίφκα και Βουγλεντάρ τις τελευταίες τρεις ημέρες και μπορεί να σκοπεύουν να αναπτύξουν έναν νέο άξονα προώθησης μέσα στο Ντονέτσκ, ανέφερε σήμερα το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, επικαιροποιώντας τις πληροφορίες από τις υπηρεσίες του.

«Υπάρχει η ρεαλιστική πιθανότητα η Ρωσία να συνεχίσει να αποκτά τοπικά κέρδη στον τομέα», ανέφερε.

«Ωστόσο η Ρωσία δεν είναι πιθανό να έχει αρκετά στρατεύματα που δεν έχουν δεσμευθεί στην περιοχή ώστε να επιτύχει σημαντική πρόοδο», κατά την εκτίμηση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας.

