Έντονη αποδοκιμασία δέχτηκε η νέα πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στη Ρωσία, Λιν Τρέισι κατά την έλευσή της στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών για να καταθέσει τα διαπιστευτήριά της.

Συγκεκριμένα, η Τρέισι έγινε αποδέκτης ποικίλλων αντιαμερικανικών συνθημάτων από πλήθος κόσμου που βρισκόταν έξω από το κτίριο του υπουργείου. Μάλιστα, οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με μηνύματα κατά της Ουάσινγκτον, με ένα από αυτά να γράφει χαρακτηριστικά: «Τα δικά σας άρματα μάχης σκοτώνουν πολίτες».

Σημειώνεται πως οι διαμαρτυρίες στη Ρωσία, για θέματα που αφορούν τον πόλεμο, έχουν απαγορευθεί εκτός εάν έχουν τη στήριξη των Αρχών.

Οι σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας βρίσκονται στα ιστορικά χαμηλότερα επίπεδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προμηθεύοντας το Κίεβο με όπλα- στα οποία σύντομα θα συμπεριληφθούν άρματα μάχης-και επιβάλλοντας πακέτα οικονομικών κυρώσεων στην Ρωσία, σε συνεργασία με τους δυτικούς τους συμμάχους.

Behold the welcome wagon for Lynne Tracy outside Russia’s Foreign Ministry today. “The USA is a sponsor of death!” “Your tanks are killing civilians!” “Abrams & Tigers [sic] all burn the same!” “The US Army is a tool of aggression & plunder!” “You came here to profit off death!” pic.twitter.com/cfGxH92Box

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) January 30, 2023