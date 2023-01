Έξω φρενών εμφανίστηκε ο γνωστός συγγραφέας Stephen King όσον αφορά τις απαγορεύσεις βιβλίων για μαθητές, περνώντας το μήνυμα ότι οι ίδιοι οι μαθητές «να ανακαλύψουν τι δεν θέλουν κάποιοι να διαβάσουν».

Τη σχολική 2021-2022 υπήρχε μια δραματική αύξηση της απαγόρευσης των βιβλίων στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με την PEN America, με το 41 τοις εκατό των βιβλίων που απαγορεύτηκαν στα σχολεία να περιέχουν χαρακτήρες ή θέματα ΛΟΑΤΚΙ+.

Πολλά από αυτά μάλιστα, περιείχαν έναν χαρακτήρα χρώματος και ένα επιπλέον 21% αφορούσαν άμεσα ζητήματα φυλής και ρατσισμού.

Ο συγγραφέας εκφράστηκε δημοσίως μέσω Twitter γι’ αυτή την καμπάνια αποκλεισμού τίτλων και συγγραφέων από τη σχολική ζωή και κάλεσε τους μαθητές να πάρουν στα χέρια τους την κατάσταση και μαζί τα βιβλία που οι επίσημοι φορείς τους απαγορεύουν να διαβάσουν.

«Γεια σας, παιδιά! Είναι ο παλιός σας φίλος Steve King που σας λέει ότι αν απαγορεύσουν ένα βιβλίο στο σχολείο σας, σύρετε τον κ@λο σας στο πλησιέστερο βιβλιοπωλείο ή τη βιβλιοθήκη το συντομότερο δυνατό και ανακαλύψτε μόνοι σας τι δεν θέλουν να διαβάσετε», έγραψε.

Hey, kids! It’s your old buddy Steve King telling you that if they ban a book in your school, haul your ass to the nearest bookstore or library ASAP and find out what they don’t want you to read.

— Stephen King (@StephenKing) January 18, 2023