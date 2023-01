Στη σύλληψη ενός 27χρονου άνδρα, ο οποίος είχε στην κατοχή του ένα πυροβόλο όπλο και έναν ύποπτο μηχανισμό προχώρησε η βρετανική αστυνομία, στον χώρο ενός νοσοκομείου του Λιντς, στη βόρεια Αγγλία.

Νωρίτερα η αστυνομία ανέφερε ότι κλήθηκε να ελέγξει ένα ύποπτο δέμα που βρέθηκε έξω από την μαιευτική κλινική του Νοσοκομείου Σεντ Τζέιμς και ότι ορισμένοι άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τον χώρο.

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Βορειοανατολικής Αγγλίας ανέφερε ότι ο 27χρονος, που κατάγεται από το Λιντς, συνελήφθη αφού στην κατοχή του βρέθηκε ένα όπλο και ένας «ύποπτος» μηχανισμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς ανακρίθηκε και παραμένει υπό κράτηση ενώ είναι σε εξέλιξη έρευνες σε ένα αυτοκίνητο και σε αδιευκρίνιστο αριθμό κτιρίων.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι το συμβάν θεωρείται μεμονωμένο και δεν πιστεύει ότι υπάρχει κάποιος ευρύτερος κίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών.

Counter terror police have arrested a man after he was found in possession of a suspected firearm and a suspicious device at St James’s Hospital in Leeds.

