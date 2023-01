Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από ένοπλους που εξαπέλυσαν επίθεση στο σπίτι οικογένειας στην πόλη Γκόσεν της Καλιφόρνια.

Ο σερίφης της κομητείας Τουλάρε, Mike Boudreaux, έκανε λόγο για «φρικτό μακελειό» το οποίο ήταν προσχεδιασμένο. Εκτίμησε πως συνδέεται με συμμορίες ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί βρήκαν δύο από τα θύματα της επίθεσης να κείτονται στον δρόμο έξω από το σπίτι. Ένα από τα θύματα ήταν στην είσοδο και τρία μέσα στο σπίτι.

Μεταξύ των θυμάτων είναι μια 17χρονη μητέρα και το έξι μηνών μωρό της. Ένας άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του μετά τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.

«Θεωρούμε πως η οικογένεια είχε γίνει στόχος και πιστεύουμε ότι ενεπλάκησαν συμμορίες σε αυτό το περιστατικό», είπε ο σερίφης. Υπενθύμισε πως την προηγούμενη εβδομάδα είχε εκδοθεί ένταλμα έρευνας στο συγκεκριμένο σπίτι για τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών.

Η αστυνομία εκτιμά πως οι δράστες της επίθεσης ήταν τουλάχιστον δύο και διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό τους.

