Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτη στο Παρίσι, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε σε μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό Γκαρ Ντι Νορ με αποτέλεσμα να τραυματίσει «πολλούς ανθρώπους».

Όπως αναφέρει η γαλλική Le Parisien, το περιστατικό συνέβη στις 06:45 το πρωί (τοπική ώρα) όταν ένας άντρας, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, επιτέθηκε με ένα λευκό αντικείμενο (σ.σ που μοιάζει με μαχαίρι) και άρχισε να μαχαιρώνει τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον σταθμό.

Μάλιστα, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, ο απολογισμός της επίθεσης αυτής είναι «πολλοί τραυματίες», ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

BREAKING: Several people have been injured with a weapon in Gare du Nord station in Paris. The suspect has been «neutralised» by police.https://t.co/Av2TSbztra

— Sky News (@SkyNews) January 11, 2023