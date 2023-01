Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη επικράτησαν με 2-0 σετ των Μπόρνα Γκόγιο και Πέτρα Μάρτιτς (7-6 [6], 6-4) και έστειλαν την Ελλάδα στα ημιτελικά του United Cup.

Μια νίκη, με την οποία η γαλανόλευκη έκανε 3-2 στο tie με την Κροατία και πέρασε στους «4» της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Μια πάρα πολύ σπουδαία νίκη για την χώρα μας, την οποία πανηγύρισαν άπαντες στον πάγκο της εθνικής ομάδας, αλλά και στις κερκίδες του γηπέδου, που ήταν γεμάτες σε ένα ακόμα παιχνίδι από Ελληνες.

Οι Τσιτσιπάς και Σάκκαρη παρέμειναν αήττητοι τόσο στα μονά, όπου μετρούν από τρεις νίκες, όσο και στα διπλά, όπου έχουν νικήσει επίσης τρεις φορές, με τον κορυφαίο τενίστα της χώρας μας και την καλύτερη τενίστρια της Ελλάδας να έχουν προσφέρει πολύτιμες νίκες στην γαλανόλευκη και να έχουν τεράστιο μερίδιο στα τρία κερδισμένα tie της Εθνικής.

🇬🇷 HELLAS 🇬🇷@mariasakkari and @steftsitsipas take out Martic & Gojo 7-6 6-4 to advance to the #UnitedCup semifinals 🔥 pic.twitter.com/uKEIBOgEl9

