Χαρούμενος και συγκινημένος με το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού εμφανίστηκε ο Ροντινέι.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Ερυθρολεύκων που αγωνίστηκε στη Νεάπολη για πρώτη φορά με τους Πειραιώτες, έστειλε και το πρώτο του μήνυμα μέσα από τα social media και ευχαρίστησε τον Θεό για το παρθενικό του παιχνίδι στην Ευρώπη.

Σε ευχαριστώ Θεέ μου που έκανες πραγματικότητα ένα παιδικό μου όνειρο! Όταν μέσα στην καρδιά μου δεν είχα καμία ελπίδα, εσύ με τίμησες και μου έδωσες την ευκαιρία να ανέβω ψηλά. Πρώτο παιχνίδι στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ποτέ μην τα παρατάς, ο Θεός είναι πιστός!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Βραζιλιάνος μπακ.

Obrigado meu Deus por realizar um sonho de criança🙏🏿😭Quando dentro do meu coração já não tinha mais esperança, você me honrou e me colocou em lugares altos🙌🏿, Primeiro jogo no futebol europeu, nunca desistam dos seus sonhos Deus é fiel! @olympiacosfc #wekeepondreaming🔴⚪ pic.twitter.com/2lAcM8b4OC

— Rodinei (@pretinhorodi) January 4, 2023