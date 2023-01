Σίγουρα δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη οικογένεια… Μια γυναίκα από τη Φλόριντα των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι περιμένει παιδί με τη νέα της σύντροφο και πατέρας του είναι… ο πρώην σύζυγός της, ο οποίος ζει ακόμη μαζί της και με τα δύο παιδιά τους.

Η 33χρονη Linda Fruits χώρισε μετά από 8 χρόνια από τον 36χρονο Christopher Haerting, τον Αύγουστο του 2021, όταν συνειδητοποίησε ότι είναι ομοφυλόφιλη. Παρά το διαζύγιο, οι δυο τους επέλεξαν να συνεχίσουν να ζουν μαζί για τα δυο παιδιά τους, 4 και 2 ετών.

«Είπαμε στους γιους μας ότι θα είμαστε πάντα οικογένεια και ότι θα τους αγαπάμε πάντα και ότι η μαμά και ο μπαμπάς θα τους μεγαλώσουν ως καλύτεροι φίλοι από εδώ και πέρα» λέει η Fruits.

Τον προπέρσινο Νοέμβριο, η μητέρα άρχισε να βγαίνει με την 36χρονη Maddy Gross και γρήγορα έγιναν αχώριστες. Η Gross σύντομα μετακόμισε μαζί τους και σχεδίαζε να γίνει και η ίδια μητέρα.

«Στο δεύτερο ραντεβού μας, η Maddy μου είπε ότι ήθελε πάντα να γίνει μαμά και ότι προσπαθούσε να βρει δωρητή σπέρματος. Συζητούσαμε πόσο τρελό θα ήταν να γίνει ο Christopher δωρητής και τα παιδιά μας να έχουν συγγένεια. Του το ζητήσαμε πέντε μήνες αργότερα».

Σύμφωνα με τον Haerting, ο γάμος του με τη Fruits δεν περιλάμβανε σεξ και οι σχέσεις τους ήταν πλατωνικές μέχρι να συνειδητοποιήσει ότι ήταν γκέι και έτσι ζούσαν ως οι καλύτεροι φίλοι.

«Ήταν τόσο δύσκολο κάποιες περιόδους, όμως συζητήσαμε για τα συναισθήματά μας και αυτό βοήθησε. Και οι δύο ξέραμε ότι τα παιδιά μας είναι ό,τι πιο σημαντικό και το να μπορούμε να τα βλέπουμε κάθε μέρα ήταν το πιο σημαντικό» συμπλήρωσε.

«Τα περισσότερα ζευγάρια, η ρομαντική σχέση των οποίων τελειώνει, πρέπει να απομακρυνθούν ο ένας από τον άλλον, γιατί είναι κάτι τοξικό. Εμείς βρήκαμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε και να ζούμε μαζί και είναι υπέροχο».

Όταν η Gross εμφανίστηκε στη ζωή τους, η στενή της σχέση με την Fruits ήταν εμφανής σε ολόκληρη την οικογένεια. «Ο Christopher ήταν ο πρώτος που προσφέρθηκε να βοηθήσει με τα πράγματά της όταν άφησε το σπίτι της». Ο Haerting λέει ότι δεν ζηλεύει βλέποντας την πρώην σύζυγό του να προχωρά τόσο γρήγορα με τη ζωή της και ότι χάρηκε να δεχτεί τη νέα της σύντροφο στο σπίτι τους.

Όταν τον πλησίασαν για να του ζητήσουν να γίνει ο πατέρας του παιδιού της Gross, όπως λέει εκείνος, «δεν είπε αμέσως ναι. Είχα πολλά ερωτήματα που ήθελαν απάντηση προτού νιώσω άνετα με αυτό».

«Αυτό που δεν διαπραγματευόμουν ήταν ότι δεν ένιωθα άνετα με το να είμαι απλώς δωρητής. Ήθελα να είμαι γονιών και νόμιμα στο πιστοποιητικό γέννησης. Δεν ανησυχώ για κάτι άλλο. Θα τη βρούμε την άκρη. Ξέρω ότι θα κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας».

Τώρα η ξεχωριστή αυτή οικογένεια περιμένει το νέο της μέλος τον Μάιο του 2023. Τα άλλα δύο παιδιά της είναι «ενθουσιασμένα» με το γεγονός αυτό.

Και ο Haerting έχει προχωρήσει στην προσωπική του ζωή και έχει μια νέα σχέση.

