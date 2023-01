Είναι το πιο καυτό όνομα των τελευταίων ημερών στη Euroleague. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έμεινε ελεύθερος από τους Ντάλας Μάβερικς και στη Γηραιά Ήπειρο έχει σημάνει… συναγερμός.

Μετά την περιπέτεια στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και την G-League, ο ομογενής γκαρντ αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Το γεγονός πως είναι free agent έχει προκαλέσει… πανικό στην αγορά της Euroleague, με τις ευρωπαϊκές ομάδες να «σφάζονται» για την απόκτησή του.

Δεδομένα, ο Ολυμπιακός συμπεριλαμβάνεται στους συλλόγους που ερίζουν για την απόκτησή του. Οι πρωταθλητές Ελλάδας επιθυμούν να κάνουν ξανά κάτοικο Πειραιά τον 27χρονο παίκτη, με τον γνωστό δημοσιογράφο Matteo Andreani, να αποκαλύπτει νέο μπάσιμο των «ερυθρολεύκων».

«Ο Ολυμπιακός έκανε άλλη μια νέα βελτιωμένη προσφορά στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Η ελληνική ομάδα θέλει την επιστροφή του», ανέφερε στο twitter ο Andreani για τον Ολυμπιακό και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Olympiacos Piraeus has made another new improved offer to Tyler Dorsey.

The greek team strongly wants the comeback of the greek passport player.#Basketball #Baloncesto #Transfers #OlympiacosBC #Olympiacos #Greece #Dorsey #Athens #Ντόρσεϊ #Ολυμπιακός #EuroLeague

