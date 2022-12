Κάτοικος Αγγλίας είναι με κάθε επισημότητα είναι ο Νταβίντ Φοφανά.

Η Τσέλσι του Γκράχαμ Πότερ εκταμίευσε 12 εκατομμύρια ευρώ και έκανε δικό της από την Μόλντε τον Ιβοριανό επιθετικό, με τον 20χρονο να υπογράφει πολυετές συμβόλαιο με τους μπλε.

Την περασμένη σεζόν με την φανέλα της Μόλντε ο Φοφανά κατέγραψε 37 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας απολογισμό 21 γκολ.

Chelsea FC has reached a pre-agreement with Molde FK for the transfer of David Datro Fofana. 🤝

— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 28, 2022