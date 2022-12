Το τελευταίο του παιχνίδι στο 2022 δίνει σήμερα ο Ολυμπιακός, με την ομάδα του μεγάλου λιμανιού να υποδέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον Αστέρα Τρίπολης, για την 15η αγωνιστική της Super League.

Στην αναμέτρηση με τους Αρκάδες ο Μίτσελ παρατάσσει τον Ολυμπιακό με τον Πασχαλάκη μπροστά από την εστία και τους Ανδρούτσο, Παπασταθόπολο, Ντόι και Ρέαμπτσιουκ στην τετράδα της άμυνας. Οι Ιν-Μπεόμ Χουάνγκ και Εμβιλά θα είναι στα χαφ, με τους Φορτούνη, Μπιέλ και Χάμες Ροντρίγκες πίσω από τον Ελ Αραμπί.

Δύο αλλαγές από τον Ισπανό σε σχέση με το πρόσφατο παιχνίδι με τον ΠΑΣ στα Γιάννενα, με τον Ιβηρα να χρησιμοποιεί τον Ανδρούτσο στη θέση του τραυματία Βρουσάι και τον Παπασταθόπουλο αντί του Ρέτσου στο κέντρο της άμυνας.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ανδρούτσος, Παπασταθόπουλος, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Ιν-Μπεόμ Χουάνγκ, Εμβιλά, Φορτούνης, Μπιέλ, Χάμες και Ελ Αραμπί.

Οι Ερυθρόλευκοι μετά το 2-2 στους Ζωσιμάδες, θέλουν πάση θυσία τη νίκη στο σημερινό παιχνίδι, με τον Μίτσελ να έχει ζητήσει από τους ποδοσφαιριστές του να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, για να επιστρέψει η ομάδα στις επιτυχίες.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Asteras Tripolis is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OLYAST #Stoiximan pic.twitter.com/NBO1zZgXhK

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) December 28, 2022