Συναισθηματικά φορτισμένη εμφανίστηκε η Κιμ Καρντάσιαν σε συνέντευξή της. Η διάσημη τηλεπερσόνα «άνοιξε» την καρδιά της στο podcast «Angie Martinez IRL» και, μεταξύ άλλων, μίλησε για το διαζύγιο από τον Κάνιε Γουέστ, τη συνεπιμέλεια των τεσσάρων παιδιών τους που δεν ήταν εύκολη υπόθεση και στην προσπάθεια που κάνει να τα προστατεύσει από τα δημοσιεύματα σχετικά με τη συμπεριφορά του ράπερ.

«Η από κοινού ανατροφή των παιδιών μας είναι δύσκολη. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολη», είπε χαρακτηριστικά η Κιμ και εξήγησε ότι κάνει μεγάλη προσπάθεια να προστατεύσει τη Νορθ, τον Σέιντ, τη Σικάγο και τον Ψαλμ από τα δημοσιεύματα που έχουν βάλει στο στόχαστρο τον πατέρα τους.

«Βόμβα»: Αποκαλύφθηκε ερωτικό «τρίγωνο» με Κιμ Καρντάσιαν, Κάνιε Γουέστ και πασίγνωστο NBAer

«Είχα τον καλύτερο μπαμπά και είχα τις καλύτερες αναμνήσεις από εκείνον και αυτό είναι το μόνο που θέλω για τα παιδιά μου, όσο μπορούν να το έχουν αυτό. Αυτό θα ήθελα για εκείνα. Αν δεν ξέρουν όλα αυτά τα πράγματα που λέγονται ή τι συμβαίνει στον κόσμο, γιατί να τους φέρω αυτή την αρνητική ενέργεια; Αυτό είναι πολύ βαρύ ακόμα και για τους ενήλικες, δεν είναι έτοιμα να το αντιμετωπίσουν», δήλωσε.

Ωστόσο, η τηλεπερσόνα ανέφερε πως είναι ήδη προετοιμασμένη για τη στιγμή που τα παιδιά της θα της κάνουν τελικά ερωτήσεις, σχετικά με τη συμπεριφορά του μπαμπά τους.

«Κάποια μέρα, τα παιδιά μου θα με ευχαριστήσουν που κράτησα αυτή τη στάση και δεν “έριξα” τον μπαμπά τους, όταν μπορούσα. Θα με ευχαριστήσουν και θα τους απαντήσω προσωπικά σε οτιδήποτε θέλουν να μάθουν. Σίγουρα τον προστάτεψα και θα εξακολουθώ να το κάνω, για τα παιδιά μου. Στο σπίτι μου, τα παιδιά μου δεν ξέρουν τίποτα που συμβαίνει από όσα συμβαίνουν στον έξω κόσμο. Κρέμομαι από μια κλωστή, ξέρω ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί. Όσο όμως, γίνεται αυτό, θα συνεχίσω να τα προστατεύω», κατέληξε.

Τις προηγούμενες ημέρες, ο Κάνιε Γουέστ προχώρησε σε αντισημιτικό παραλήρημα και σόκαρε τους θαυμαστές του (και όχι μόνο). Ο ράπερ εξέφρασε ανοιχτά τη λατρεία του για τον Αδόλφο Χίτλερ και κάλεσε τους Εβραίους να τον «συγχωρήσουν».

Στο επεισόδιο με τίτλο «Saving Ye», ο Γουεστ εμφανίστηκε με μαύρη full face μάσκα και άρχισε να εξαπολύει επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας, ενώ παρομοίασε την άμβλωση με «γενοκτονία».

Στη συνέχεια, επανέλαβε τη θεωρία συνωμοσίας πως «οι Εβραίοι ελέγχουν την πλειονότητα των μέσων ενημέρωσης, μαζί με τις τράπεζες, μαζί με τα ακίνητα, μαζί με τα εμπορικά κέντρα» και τόνισε ότι οι Εβραίοι δεν μπορούν να του λένε ποιον μπορεί να αγαπά και ποιον όχι.

«Δεν μπορείτε να επιβάλλετε τον πόνο σας σε όλους τους άλλους. Εβραίοι συγχωρέστε τον Χίτλερ σήμερα», υπογράμμισε απευθυνόμενος στους Εβραίους.

Όταν ο Μακίνες τον ρώτησε τι θα έκανε με τους Εβραίους αν εκλεγόταν πρόεδρος των ΗΠΑ, ο ράπερ αποκρίθηκε: «Οι Εβραίοι πρέπει να δουλεύουν για τους Χριστιανούς. Θα προσλάμβανα αμέσως έναν Εβραίο, αν ήξερα ότι δεν είναι κατάσκοπος και ότι θα μπορούσα να κοιτάξω το τηλέφωνό του».

