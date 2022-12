Οι οπαδοί ξεχείλισαν από χαρά μετά το πέναλτι του Γκονζάλο Μοντιέλ, γεγονός που οδήγησε μια γυναίκα να μείνει γυμνόστηθη. Το BBC κατέγραψε κατά λάθος την πανηγυρική στιγμή ζωντανά με αποτέλεσμα το υλικό κυκλοφόρησε έκτοτε στο Twitter.

Στεκόμενη στην πρώτη σειρά του γηπέδου Lusail του Κατάρ, η Αργεντίνα κρύφτηκε για λίγο πίσω από το ποδοσφαιρικό τους πανό, το οποίο γλίστρησε σε μια ατυχή μάλλον στιγμή. Οι «αετομάτηδες» θεατές στράφηκαν αμέσως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ελπίζοντας ότι κάποιος θα από τα δισεκατομμύρια που έβλεπαν το ματς θα απαθανάτισε τη στιγμή.

Στην Ελλάδα ο Μέσι και η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Αργεντινή!

Κάποιος έγραψε: «Την εντόπισα, πολύ γενναία! θα τη συλλάβουν εκεί πέρα αν δεν προσέξει…» ενώ ένας άλλος έγραψε: «ελπίζω να καταφέρει να φύγει από το Κατάρ πριν συλληφθεί».

Οι οδηγίες ωστόσο της FIFA προς τους οπαδούς που ταξίδεψαν στο Κατάρ ήταν σαφές. Ο Κώδικας Δεοντολογίας της FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ προειδοποιούσε επίσης τους θεατές να μην κυκλοφορούν χωρίς μπλούζα στους αγώνες.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι οι φίλαθλοι δεν πρέπει «να αφαιρούν τα είδη ένδυσης, ή με άλλο τρόπο να παραμένουν γυμνοί ή να αποκαλύπτουν οικεία μέρη του σώματος».

Έτσι με τους νόμους του Κατάρ η νεαρή οπαδός κινδυνεύει μέχρι και με φυλάκιση και την απερίσκεπτη κίνηση που έκανε στο τελικό.

Argentinian fan goes topless in Qatar for the win. pic.twitter.com/754bcjkVxM

— Lift the Veil (@lifttheveil411) December 18, 2022