Η μεγάλη ώρα είναι τώρα για τον Λιονέλ Μέσι. Αργεντινή και Γαλλία δίνουν μάχη για το βαρύτιμο τρόπαιο του Μουντιάλ, με τον Pulga να θέλει να οδηγήσει την Αλμπισελέστε στη Γη της Επαγγελίας μετά από 36 ολόκληρα χρόνια.

Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης θέλει να αποδοθεί… δικαιοσύνη και ο Λιονέλ Μέσι να ολοκληρώσει την καριέρα του με ένα παγκόσμιο κύπελλο στην κατοχή του.

Μάλιστα, ακόμη και οι Γάλλοι δείχνουν την προτίμησή τους στο πρόσωπο του 35χρονου σούπερ σταρ. Τρανό παράδειγμα ο Αντρέ Ζινιάκ. Ο έμπειρος επιθετικός που βγάζει το ψωμί του στο Μεξικό με τη φανέλα της Τίγκρες, εξέφρασε την επιθυμία να καταλήξει η κούπα στον Μέσι και την Αργεντινή του Σκαλόνι.

«Σήμερα στην Αργεντινή θέλουν να κερδίσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο για τον Μέσι. Είμαι Γάλλος, αλλά θα ήθελα ο Μέσι να σηκώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο γιατί του αξίζει για όλη του την καριέρα», τόνισε ο Ζινιάκ.

Former French forward André Pierre Gignac:

🗣️ “Today in Argentina they want to win the World Cup for Messi. I’m French, but I would like Messi to lift the World Cup because he deserves it for his whole career.” pic.twitter.com/YUuH5Fm5kw

