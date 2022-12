Ο κύκλος ξεκίνησε με ένα αφιέρωμα στην Jazz Noir από το κουαρτέτο του Δημήτρη Καλαντζή, συνέχισε με μια βραδιά αφιερωμένη στις μελωδίες του Nino Rota από το Spiral Trio και ολοκληρώνεται με το αφιέρωμα στον Ennio Morricone από το κουαρτέτο του Σταύρου Λάντσια, την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου στις 16.30.

Ο Σταύρος Λάντσιας ανοίγει ένα παράθυρο στο μουσικό σύμπαν του αγαπημένου συνθέτη και παρουσιάζει τις αξέχαστες μελωδίες του που έχουν «ντύσει» εμβληματικές ταινίες όπως «Cinema Paradiso», «Once upon a time in the West» και πολλές άλλες, μέσα από ευρηματικές ενορχηστρώσεις και εμπνευσμένες εκτελέσεις από χαρισματικούς σολίστες.

Ο πιανίστας και συνθέτης Σταύρος Λάντσιας σπούδασε στο Berklee College of Music στη Βοστώνη και έχει συνεργαστεί με πολλούς σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες όπως Διονύσης Σαββόπουλος, Έλλη Πασπαλά, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Ορφέας Περίδης, Ελένη Καραΐνδρου, Νίκος Ξυδάκης και πολλοί άλλοι. Στην προσωπική του δισκογραφία περιλαμβάνονται η «Επιστροφή», «Το Ταξίδι μιας Νότας» και το «Ημερολόγιο Ονείρων». Διαβάστε επίσης: Αλέξανδρος Κτιστάκης: Στον Σταυρό του Νότου λίγο πριν λήξει η χρονιά Οι συντελεστές Stavros Lantsias Quartet Σταύρος Λάντσιας, πιάνο, μελόντικα, μεταλλόφωνο

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, τρομπέτα & flugelhorn

Μιχάλης Καλκάνης, κοντραμπάσο

Μιχάλης Καπηλίδης, τύμπανα *Καλλιτεχνική επιμέλεια: Δημήτρης Τσάκας

Πληροφορίες

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022

Ώρα έναρξης:20:30

Χώρος:Αμφιθέατρο – Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Οδός Ερατοσθένους 13 Αθήνα.

Σημεία Προπώλησης:https://www.viva.gr/tickets/music/jazz-sto-mouseio-stavros-lantsias-quartet-o-dikos-mou-ennio-morricone/

Τιμή εισιτηρίου:Γενικό Εισιτήριο: 20€ | Εισιτήριο για B&E Members: 16€

Τηλ: T. 210 72 52 895. E. visit@goulandris.gr | https://goulandris.gr/el/