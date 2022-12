Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης τη φετινή σεζόν επέστρεψε τηλεοπτικά με το Maestro, που προβάλλεται στο MEGA και σημειώνει τεράστια επιτυχία.

O σκηνοθέτης και σεναριογράφος παραχώρησε στο Down Town μια αποκαλυπτική συνέντευξη και απάντησε στις ερωτήσεις των συναδέλφων του για την προσωπική του ζωή και την καριέρα του.

Σε ερώτηση της Μαρίας Καβογιάννη αποκάλυψε ότι, σε ταινία που αφορά στη ζωή του, θα ήθελε να τον υποδυθεί ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις. «Έχει τόσο ταλέντο που μπορεί να παίξει παράλληλα πολλούς ρόλους και σε διαφορετικές διαστάσεις», είπε χαρακτηριστικά.

«Χριστόφορε, βλέπω σε σένα έναν άνθρωπο που αφήνει το φως να τον κυριεύει και να το επιστρέφει σ’ εμάς απλόχερα. Μας χρωστάς και σκοτάδια;», τον ρώτησε η Χάρις Αλεξίου.

«Τα σκοτάδια μου προσπαθώ να τα κρατάω για μένα και να τα φωτίζω μέσα από όλους εσάς», απάντησε ο ίδιος.

Όσο για το τι θα ευχόταν ο μικρός Χριστόφορος, στον Χριστόφορο του σήμερα; «Να μην αγχώνεται τόσο πολύ και να χαλαρώνει λίγο γιατί είναι κρίμα να μην προλαβαίνει να ευχαριστηθεί κάποιες στιγμές», τόνισε.

Ποιος είναι ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις

Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις, στον οποίο αναφέρθηκε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είναι πολυβραβευμένος Βρετανός ηθοποιός, που έχει παίξει σε πολλά θεατρικά έργα και ταινίες, κερδίζοντας τρία Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, τέσσερα Βραβεία BAFTA και δύο Χρυσές Σφαίρες.

Είναι γνωστός ως ένας από τους πιο επιλεκτικούς ηθοποιούς της κινηματογραφικής βιομηχανίας, καθώς έχει πρωταγωνιστήσει μόνο σε τέσσερις ταινίες την τελευταία δεκαετία. Θεωρείται ευρέως ως ο καλύτερος ηθοποιός όλων των εποχών.

Lincoln, Phantom Thread, The Boxer, In the Name of the Father, The Last of the Mohicans, A Room with a View, είναι μόνο κάποιες από τις ταινίες που έχει πρωταγωνιστήσει.