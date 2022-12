Προϊόντα περιόδου είναι πλέον διαθέσιμα στις τουαλέτες των ανδρών στα κτίρια του κοινοβουλίου της Ιρλανδίας – σε μια κίνηση, που οι ακτιβιστικές ομάδες λένε, ότι θα βοηθήσει όλους τους ανθρώπους που έχουν έμμηνο ρύση.

Ο πολιτικός συντάκτης του Irish Independent, Philip Ryan, δημοσίευσε στο Twitter μια φωτογραφία ενός κουτιού με ταμπόν στις τουαλέτες των ανδρών στο Leinster House, όπου βρίσκεται το κοινοβούλιο της Ιρλανδίας.

Το ιρλανδικό κοινοβούλιο δέχτηκε επαίνους από πολλά άτομα, για το συμπεριληπτικό αυτό βήμα, επισημαίνοντας, ότι θα διευκολύνει τη ζωή των τρανς και non-binary ατόμων.

Εκπρόσωπος του Trans and Intersex Pride Dublin είπε στο PinkNews «όλα τα άτομα που έχουν έμμηνο ρύση θα πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση σε προϊόντα εμμήνου ρύσεως, χωρίς ντροπή ή στίγμα».

«Η συμπερίληψη προϊόντων εμμήνου ρύσεως στις ανδρικές τουαλέτες στο Leinster House σημαίνει ότι οι τρανς άνδρες και τα non-binary άτομα που έχουν έμμηνο ρύση μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά, αντί να πηγαίνουν στις τουαλέτες των γυναικών, εάν δεν αισθάνονται άνετα να το κάνουν», συμπλήρωσε προσθέτοντας: «Τα τρανς άτομα είναι πιο πιθανό να βιώσουν τη φτώχεια και να βρίσκονται σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, πράγμα που σημαίνει ότι πολλά τρανς άτομα που έχουν έμμηνο ρύση μπορεί να μην έχουν τα χρήματα για να αγοράσουν αυτά τα προϊόντα».

Just installed in men’s toilet in Leinster House. pic.twitter.com/mEKsEFp3uX

— Philip Ryan (@Philip_Ryan) November 24, 2022