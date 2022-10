Μέλη της ιταλικής νεοφασιστικής οργάνωσης Movimento Nazionale («Εθνικό Κίνημα») τοποθέτησαν το βράδυ της Πέμπτης φωτογραφία που εικονίζει τον φασίστα δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι σε γέφυρα που δεν απέχει πολύ από το Κολοσσαίο.

Δίπλα στη φωτογραφία τοποθέτησαν πανό με το σύνθημα «Εκατό χρόνια αργότερα, η Πορεία συνεχίζεται», αναφερόμενοι στη συμπλήρωση ενός αιώνα από την πορεία των φασιστών προς τη Ρώμη και τη βίαιη κατάκτηση της εξουσίας από τον Μουσολίνι, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Δείτε ακόμα – Μελόνι: Απαραίτητο το ΝΑΤΟ για την υπεράσπιση της δυτικής ταυτότητας – Συνομιλία με Στόλτενμπεργκ

Someone is celebrating the 100 years of the Fascist March on Rome, by putting pictures of Mussolini around Rome. pic.twitter.com/CK8ytfs7Vd

— Micaela Musacchio (@m_musacchio) October 27, 2022