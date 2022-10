Οι αρχές της Συρίας ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή ότι συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν και αναχαίτισαν ισραηλινούς πυραύλους στην περιοχή της πρωτεύουσας Δαμασκού (φωτογραφία, επάνω, από @Danale/Twitter).

Πρόκειται για την πρώτη επιδρομή του είδους έπειτα από έναν μήνα και πλέον. «Ο ισραηλινός εχθρός διεξήγαγε αεροπορικά πλήγματα από τα βορειοανατολικά, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις κοντά στη Δαμασκό», ανέφερε το υπουργείο Αμυνας της Συρίας σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Κατά την ίδια πηγή, οι περισσότεροι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν. Νωρίτερα, το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε πως η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε «πυραυλικά πλήγματα στον εναέριο χώρο της Δαμασκού και της νότιας περιφέρειάς της».

🇸🇾🇮🇱 The Israeli Air Force launches air strikes on the outskirts of Damascus. Syrian air defenses are working to repel the attack.!!! #Israel #Syria pic.twitter.com/kGxQzhGTd2

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βρετανία, η επιδρομή είχε στόχο συριακές στρατιωτικές εγκαταστάσεις κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού, νότια της πρωτεύουσας.

Ισραηλινή επιδρομή σκότωσε πέντε σύρους στρατιωτικούς κοντά στη Δαμασκό τον Σεπτέμβριο. Τον Ιούνιο, άλλη έθεσε εκτός λειτουργίας το αεροδρόμιο της συριακής πρωτεύουσας για δύο εβδομάδες. Το αεροδρόμιο του Χαλεπιού επλήγη από το Ισραήλ τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.

Αφότου ξέσπασε το 2011 ο πόλεμος στη Συρία, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες πλήγματα, στη συντριπτική πλειονότητά τους από αέρος, εναντίον θέσεων των ένοπλων δυνάμεων της συριακής κυβέρνησης και συμμάχων τους, ιρανικών και φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων, ιδίως της σιιτικής ένοπλης παράταξης Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Over and over again, the Israeli occupation violates the sovereignty of #Syria as the Western-influenced international community maintains silence and turns a blind eye.#Damascus https://t.co/jk7hXmWwxL

— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) October 21, 2022